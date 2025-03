Tödlicher Unfall in Ludwigsburg

Ein Mitarbeiter von Burger King hat den tödlichen Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Ludwigsburg als Augenzeuge miterleben müssen.

Maximilian Seidel 21.03.2025 - 11:40 Uhr

Ein Mitarbeiter der nahen Burger-King-Filiale auf der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg hat den Unfall am Donnerstagend miterleben müssen. „Ich habe gesehen, wie zwei Autos viel zu schnell gefahren sind. Dann gab es einen lauten Knall“, berichtet er am Freitagmorgen. Er sei direkt zur Unfallstelle gerannt. Dort waren die Wagen der Opfer und des einen Täters – ein Fahrer sei bereits geflüchtet. „Passanten haben direkt geholfen, dann war schon die Polizei da.“