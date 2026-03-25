Ein tragischer Unfall erschüttert Schramberg (Kreis Rottweil): Eine Mutter und ihr kleiner Sohn sterben mitten in der Stadt. Wie die Gemeinde jetzt versucht, den Angehörigen zu helfen.

red/dpa/lsw 25.03.2026 - 13:30 Uhr

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten mitten in Schramberg zeigt sich die Oberbürgermeisterin der Schwarzwald-Gemeinde stark betroffen. „Das trifft uns ins Herz der Stadt“, sagte die Rathauschefin Dorothee Eisenlohr (parteilos). „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, denen all unser Mitgefühl gilt.“