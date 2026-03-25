Ein tragischer Unfall erschüttert Schramberg (Kreis Rottweil): Eine Mutter und ihr kleiner Sohn sterben mitten in der Stadt. Wie die Gemeinde jetzt versucht, den Angehörigen zu helfen.

Nach dem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten mitten in Schramberg zeigt sich die Oberbürgermeisterin der Schwarzwald-Gemeinde stark betroffen. „Das trifft uns ins Herz der Stadt“, sagte die Rathauschefin Dorothee Eisenlohr (parteilos). „Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, denen all unser Mitgefühl gilt.“ 

 

Für sie habe die Gemeinde den Festsaal geöffnet, auch der psychosoziale Dienst stehe bereit. „So hoffen wir, in den schweren Momenten ein bisschen beistehen zu können“, sagte Eisenlohr.

Am Morgen hatte ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über seinen Transporter verloren und eine 29-jährige Mutter und ihren dreijährigen Sohn erfasst. Beide starben noch an der Unfallstelle.