Mit einem großen Trauermarsch soll dem getöteten Luca S. am Samstag in Esslingen gedacht werden. Er startet am Bahnhof und endet am Tatort. Die Veranstaltung soll „friedlich, still und respektvoll“ werden.

Sascha Maier 20.11.2024 - 19:14 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod von Luca S. ist ein großer Trauermarsch für den 31-Jährigen in der Esslinger Innenstadt geplant. Am Samstag, 23. November, laden Freunde des Verstorbenen dazu ein, dem jungen Mann, der am Donnerstag der vergangenen Woche laut Polizei durch Schussverletzungen starb, zu gedenken. Um 15 Uhr geht es am Esslinger Bahnhof los, die Route führt über die Bahnhofstraße, den Marktplatz und die Innere Brücke zurück zu der Straße Am Kronenhof, wo sich die Tat ereignet hatte und heute nur noch eine Brandruine in der Häuserzeile klafft.