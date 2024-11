Freunde des getöteten Luca gedachten am Samstag mit einem großen Trauermarsch an den 31-Jährigen. Der Zug startete am Bahnhof, ging durch die Altstadt und endete am Tatort, wo die Trauernden noch lange schweigsam standen.

Johannes M. Fischer 23.11.2024 - 18:01 Uhr

In Gedenken an den getöteten Luca sind am Samstagnachmittag Hunderte durch die Esslinger Altstadt gezogen. Der 31-Jährige wurde vor knapp zwei Wochen mit einer selbst gebauten Waffe erschossen.