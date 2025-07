Tötungsdelikt in Stuttgart-Ost

Ein Verletzter und ein getöteter mutmaßlicher Angreifer – in der Ostendstraße ermittelt die Polizei am frühen Dienstagmorgen auf Hochtouren.

Wolf-Dieter Obst und Sebastian Steegmüller 01.07.2025 - 08:39 Uhr

Aufregung am frühen Dienstagmorgen im Stuttgarter Osten: Nach ersten Erkenntnissen soll es in einem Casino im Bereich der Ostendstraße und Wagenburgstraße zu einer Auseinandersetzung und Bluttat gekommen sein. Dabei gab es einen Toten und einen Schwerverletzten. „Die Tat hat sich gegen 1.50 Uhr abgespielt“, bestätigt Polizeisprecherin Kara Starke. Nähere Informationen zu den Hintergründen und Beteiligten könne es erst zu einem späteren Zeitpunkt geben. Zeugen berichten von schreienden Personen, die am Tatort geflüchtet seien. Es heißt, ein Mann sei mit einem Messer angegriffen worden.