Der BGM-109 Tomahawk ist ein US-Marschflugkörper, der schon seit mehr als drei Jahrzehnten im Einsatz ist. Die USA erwägen die hauptsächlich von Schiffen und U-Booten abgeschossenen Lenkwaffe an die Ukraine zu liefern.
17.10.2025 - 09:16 Uhr
Wenn US-Präsident Donald Trump an diesem Freitag (17. Oktober) den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus in Washington empfängt, ist die mögliche Lieferung von Tomahawk-Marschflugkörpern an die Ukraine nach Angaben Kiews das wichtigste Thema.