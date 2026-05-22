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Topmanager René Deist Am „KI-Papst“ der EnBW scheiden sich die Geister

Topmanager René Deist: Am „KI-Papst“ der EnBW scheiden sich die Geister
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Seit einem Jahr als „Chief Information Officer“ bei der EnBW: René Deist. Foto: EnBW/Uli Deck

Der IT-Chefstratege des Energiekonzerns EnBW gilt als profunder Experte - wird wegen seines Hangs zur Selbstdarstellung aber auch skeptisch beäugt.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Andreas Müller (mül)

Es war einer jener Auftritte von René Deist, die sie bei der EnBW nur noch „die Deist-Show“ nennen. Der Chief Information Officer (CIO) des Energiekonzerns referierte unlängst bei einer Tagung von Führungskräften. Wie stets tigerte er beim Reden auf und ab, skizzierte eloquent die schöne neue Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) und streute seine kleinen Pointen ein, über die er gerne als erster lacht. Das Publikum fühlte sich gut unterhalten, aber am Ende auch etwas ratlos. Was habe das denn nun alles praktisch zu bedeuten?, erkundigte sich ein Zuhörer. Eine gute Frage sei das, lobte Deist laut Teilnehmern – um sie am Ende seiner weiteren Ausführungen doch nicht konkret zu beantworten.

 

Die Szene ist nicht untypisch für das Wirken des promovierten Mathematikers nach einem Jahr bei der EnBW. Einerseits beeindruckt er mit profundem Fachwissen und der Gabe, dieses eingängig zu präsentieren. Doch der Nutzen fürs Unternehmen erschließt sich nicht jedem in Karlsruhe oder Stuttgart. Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz – Deists Kernthema – verbinden sich wie überall Hoffnungen, aber auch Befürchtungen. Die Skeptiker stimmt der permanent gut gelaunte, zuweilen leicht überdreht wirkende „KI-Papst“ indes nicht optimistischer. In der Belegschaft hat er seine Fans, bis hinauf in den Vorstand. Auf allen Ebenen wird er bis heute aber auch reserviert beäugt. Dient er der EnBW, fragen sich manche – oder dient die EnBW eher ihm, als Bühne zur Selbstdarstellung?

Schon bei ZF galt er als „Paradiesvogel“

Schon bei Deists vorheriger Station, dem Zulieferkonzern ZF in Friedrichshafen, schieden sich an ihm die Geister. In dem konservativen, zuletzt krisengeplagten Stiftungsunternehmen galt er als „Paradiesvogel“. Manche lobten seinen hohen Unterhaltungswert, andere fragten sich, ob er wirklich zu ZF passe. Zuständig für Digitalisierung, soll es gelegentliche Kompetenzgerangel mit dem dortigen „CIO“ gegeben haben. Der Wechsel zur EnBW bot Deist nach einer internationalen Karriere – mit Stationen in Frankreich und für Bosch in China – die Chance, beide Funktionen zu übernehmen: „CDO/CIO“ steht nun auf seiner Visitenkarte. Angebunden ist er direkt beim Vorstandsvorsitzenden Georg Stamatelopoulos.

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Es ist ein scharfer Kontrast: da der überaus nüchterne, streng sachbezogene Konzernchef, der keinerlei Gewese um seine Person macht – hier der KI-Chefstratege, der sich liebevoll selbst inszeniert und zuweilen wie ein Influencer agiert. Im Berufsnetzwerk LinkedIn berichtet Deist nicht nur ausführlich über die neuesten Entwicklungen in der Künstlichen Intelligenz, sondern auch über persönliche Projekte als Autor und Musiker. Zu Weihnachten trällerte er da mit roter Zipfelmütze „Oh Tannenbaum“, derzeit wirbt er für sein zweites Buch binnen weniger Monate. Auf einen Roman mit KI-Bezug folgte ein Sachtitel, über Führung in Zeiten der KI. Nur für ein Gespräch mit unserer Zeitung fand Deist über Monate hinweg keine Zeit: er sei gerade „stark in Projekte eingebunden“, hieß es mehrfach.

Wie wirkt sich KI auf die Jobs aus?

Zur Rolle von Künstlicher Intelligenz bei der EnBW äußert sich stattdessen ein Unternehmenssprecher. Man nutze kontinuierlich die Chancen der Digitalisierung, KI sei „längst in nahezu allen Bereichen angekommen“. Sie helfe etwa bei der Überwachung von Anlagen, bei der Prognose von Erzeugungsmengen von wetterabhängigen erneuerbaren Energien und bei zahlreichen administrativen Aufgaben. Die bange Frage vieler Beschäftigen, was KI für ihre Jobs bedeute, wird nur vage beantwortet: die Veränderung der Arbeitswelt wirke sich „dynamisch auf unsere Personalplanung aus“. Deist ist da weniger diplomatisch unterwegs, wie Insider berichten: Er sprudele bei seinen Touren durchs Unternehmen nur so vor Ideen, welche Aufgaben alle die KI übernehmen könnte – und schüre damit Verunsicherung. Zugleich betont er gerne den Stellenwert von Empathie in der Führung.

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Auf LinkedIn zog der CIO unlängst eine Bilanz seines ersten Jahres bei der EnBW: Rasant sei das vergangen in einem „hoch spannenden Unternehmen und in einer Branche, die sich mit großer Geschwindigkeit verändert“. Viel Greifbares lasse sich inzwischen vorweisen – etwa ein Programm zur Förderung von Talenten oder der Aufbau einer IT-Firma in Portugal, die er kürzlich besucht habe. Entscheidend bei der KI-Nutzung werde sein, die enormen Möglichkeiten „mit Erfahrung, klarem Geschäftsverständnis und echtem Umsetzungswillen zu verbinden“. Wer wollte da widersprechen? Zuweilen klingt Deist wie ein Motivationstrainer – etwa, wenn er das Zusammenspiel von Erfahrung und Enthusiasmus preist: „Dann werden aus Ideen Programme, aus Programmen Ergebnisse und aus Ergebnissen neue Zuversicht.“

Bestes Zeugnis vom KI-Assistenten

Fragt man einen KI-Assistenten wie ChatGPT nach dem Ruf des Chief Information Officers in der EnBW, fällt die Auskunft überschwänglich aus: Deist genieße „hohes fachliches Ansehen“ über das Unternehmen hinaus, gelte als „strategisch denkender IT-Manager“ und „kompetenter Brückenbauer“ zwischen Technik, Praxis und Organisation. Hinzu komme ein „modernes, menschenorientiertes Führungsverständnis“.

Mit dieser Beschreibung dürfte René Deist ziemlich einverstanden sein.

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