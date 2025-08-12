Melkamu Frauendorf schießt die Kickers mit einem Traumtor in der letzten Minute zum Sieg gegen den SV Sandhausen. Fans schlagen den Treffer anschließend für das „Tor des Monats“ vor.
12.08.2025 - 15:48 Uhr
Es lief die vierte Minute der Nachspielzeit, als die Stuttgarter Kickers am Sonntag beim Heimauftakt der Regionalliga-Saison 25/26 beim Stand von 2:2 gegen Drittliga-Absteiger SV Sandhausen nochmal einen Einwurf bekamen. Diesen legte David Braig mit dem ersten Kontakt quer auf Melkamu Frauendorf. Was der Neuzugang von Hannover II, der auch schon für den FC Liverpool auflief, dann machte, sorgte für Ekstase auf der Waldau.