Die Debatte um Manuel Neuer ist nach dem 1:2 der DFB-Elf gegen Ecuador in vollem Gange: Ex-VfB-Torhüter Timo Hildebrand verteidigt den Weltmeister - und attackiert dessen Kritiker hart.
26.06.2026 - 15:13 Uhr
Die Debatte um Manuel Neuer im Tor der DFB-Elf hat nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten WM-Gruppenspiel massiv an Fahrt aufgenommen. Der Keeper steht in der Kritik, nachdem er nach einer Kopfballverlängerung aus kurzer Distanz das Gegentor zum 1:2 hatte hinnehmen müssen und nicht mehr an den Ball gekommen war.