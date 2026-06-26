Die Debatte um Manuel Neuer ist nach dem 1:2 der DFB-Elf gegen Ecuador in vollem Gange: Ex-VfB-Torhüter Timo Hildebrand verteidigt den Weltmeister - und attackiert dessen Kritiker hart.

Sport: Marco Seliger (sem)

Die Debatte um Manuel Neuer im Tor der DFB-Elf hat nach dem 1:2 gegen Ecuador im letzten WM-Gruppenspiel massiv an Fahrt aufgenommen. Der Keeper steht in der Kritik, nachdem er nach einer Kopfballverlängerung aus kurzer Distanz das Gegentor zum 1:2 hatte hinnehmen müssen und nicht mehr an den Ball gekommen war.

 

Timo Hildebrand stellt sich nun massiv hinter Neuer. Der ehemalige Keeper des VfB Stuttgart und der Nationalelf verteidigt den Weltmeister mit Blick auf das Gegentor massiv und geht die Neuer-Kritiker in den sozialen Netzwerken in einem Video allgemein hart an.

Unsere Empfehlung für Sie

Nationalmannschaft: Plötzlich sieht Neuer alt aus

Nationalmannschaft Plötzlich sieht Neuer alt aus

Ist der entscheidende Treffer gegen Ecuador ein Torwartfehler gewesen? Den 40-Jährigen erfasst eine komplizierte Debatte, die nicht nur eine Sachebene hat.

Das also sagt Hildebrand: „Es ist so typisch deutsch! Alle hacken nach dem gestrigen Spiel auf Manuel Neuer rum! (...) Möchtegern-Fans und Internet-Hater, wie sie alle heißen.. Schaut euch diese Szene bitte nochmal an, selbst wenn er den Ball faustet, was wahrscheinlich auch ein Tor verursacht, ist es brutal schwer für Ihn.“

Hildebrand weiter: „Raum, Musiala, Tah. Raum verliert das Kopfduell, auch schwer, weil der Gegenspieler mit Anlauf kommt, Musiala, lässt sich wegschubsen. Keine Gegenwehr, Tah steht falsch. Nur Toni Rüdiger steht und handelt richtig. Alle drei Spieler können dieses Tor vorher verhindern. Keiner redet darüber… Am Ende ist der Torhüter der Depp? Ihr habt keine Ahnung! Grüße gehen raus an all die super Experten da draußen… Triggert mich hart! Warum wohl?!“