Der SC Paderborn ist über die Relegation in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und mit ihm Dennis Seimen, der Leih-Torhüter des VfB Stuttgart. Was bedeutet das für seine Zukunft?
25.05.2026 - 23:28 Uhr
Ein vom VfB Stuttgart verliehener Spieler hat schon nach dem letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga jubeln dürfen: Jarzinho Malanga ist mit der SV Elversberg aufgestiegen. Am Montagabend durfte ein zweiter jubeln – weil er selbst tatkräftig am Aufstieg mitgearbeitet hat. Bis zum letzten Moment.