Der SC Paderborn ist über die Relegation in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Und mit ihm Dennis Seimen, der Leih-Torhüter des VfB Stuttgart. Was bedeutet das für seine Zukunft?

Ein vom VfB Stuttgart verliehener Spieler hat schon nach dem letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga jubeln dürfen: Jarzinho Malanga ist mit der SV Elversberg aufgestiegen. Am Montagabend durfte ein zweiter jubeln – weil er selbst tatkräftig am Aufstieg mitgearbeitet hat. Bis zum letzten Moment.

In Paderborn lief die letzte reguläre Spielminute der Nachspielzeit. Der SC kämpfte gegen den VfL Wolfsburg im Relegationsrückspiel um den Sprung in die erste Liga, spielte seit der 14. Minute in Überzahl und führte gegen den Erstligisten 2:1. Dann aber kamen die Wölfe nochmal auf. Eine Flanke erreichte Kento Shiogai, der köpfte – aber nicht traf. Weil Dennis Seimen reaktionsschnell die Arme nach oben riss und den Ball über die Latte beförderte. Auch nach dem folgenden Eckball kam ein Wolfsburger an den Ball – aber wieder landete dieser beim 20-jährigen Torhüter.

Wenig später: der Abpfiff – und der dritte Bundesligaaufstieg des SC Paderborn. Mit Dennis Seimen als Stammtorhüter.

Vor der Saison war Seimen nach Paderborn gewechselt, auf Leihbasis, um den nächsten Karriereschritt zu gehen. Leihweise ging er von der dritten (VfB II) in die zweite Liga. Dort machte er alle 34 Ligaspiele und hielt auch im Hinspiel der Relegation stark. Im Rückspiel kassierte er das frühe 0:1, an dem ihn keine Schuld traf. Danach hatte Seimen aufgrund der Überzahl seiner Mannschaft wenig bis nichts zu tun – ehe er in der Schlussphase der Verlängerung noch einmal voll gefordert war.

Kurz danach war die eher überraschende Aufstiegsmission vollendet – und Seimen hat das Jahr den erwünschten Effekt der Entwicklung auf dem nächsten Level gebracht. Wie es nun weitergeht für den Torhüter, ist dennoch offen.

Denn am eigentlichen Plan, Seimen in der Saison 2026/2027 zum Stammkeeper der VfB-Bundesligamannschaft zu machen, kamen zuletzt Zweifel auf. Nicht, weil der junge Keeper während der Leihe nicht überzeugt hätte oder sein Talent plötzlich anders bewertet wird. Aber: Der VfB hat eben auch wieder das Toplevel erreicht, spielt in der Champions League – und da bevorzugt die sportliche Leitung offenbar eine gestandenere Option im Tor. Alexander Nübels Leihe vom FC Bayern ist ausgelaufen, die Münchner wollen den Nationalkeeper nun verkaufen.

Ob der Club eine erfahrene Option findet, ohne Dennis Seimen den Weg in Stuttgart erst einmal auf Jahre zu verbauen, ist aktuell offen. Klar ist, dass der Paderborner Aufstieg eine reizvolle Variante bietet. Dennis Seimen könnte eine weitere Saison nach Ostwestfalen ausgeliehen werden – und hätte dann nach der dritten und zweiten Liga auch Erfahrung in der Bundesliga vorzuweisen.

Ob es so kommt? Werden die kommenden Tage und Wochen zeigen. Am Montag gab es erst einmal anderes zu tun für den in Heilbronn geborenen Keeper: den Aufstieg feiern. „Die Stadt werde ich erst mal nicht verlassen, es ist einmalig“, sagte Seimen und blickte freudig auf die Feierlichkeiten. Und dann? „Wir werden in den nächsten Tagen Gespräche führen.“