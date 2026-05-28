Torhüter des VfB Stuttgart Vorgänger von Dennis Seimen - welche Eigengewächse landeten im VfB-Tor?
Dennis Seimen ist nicht das erste Torwart-Toptalent beim VfB Stuttgart. Doch nicht alle haben den Sprung ins VfB-Tor geschafft. Ein Überblick.
Dennis Seimen ist nicht das erste Torwart-Toptalent beim VfB Stuttgart. Doch nicht alle haben den Sprung ins VfB-Tor geschafft. Ein Überblick.
Beim VfB Stuttgart ist die Entscheidung gefallen: Dennis Seimen wird zur kommenden Saison die neue Nummer eins im Tor. Zuvor hatte es noch einmal einige interne Diskussionen gegeben, ob man dem 20-Jährigen, der zuletzt auf Leihbasis Stammkeeper beim SC Paderborn in der zweiten Liga war, die Aufgabe in der Bundesliga und in der Champions League zutraut.