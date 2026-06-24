Vor dem Gruppenfinale gegen Ecuador sitzt der Offensivmann des VfB Stuttgart wieder auf dem Pressepodium - dieses Mal neben dem Bundestrainer.
24.06.2026 - 12:18 Uhr
Der Mann der Stunde ist omnipräsent – und er bleibt es auch vor dem letzten Gruppenspiel der DFB-Elf. Deniz Undav, der in zwei Jokereinsätzen bei der WM drei Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben hat, wird bei der offiziellen Pressekonferenz vor der Partie gegen Ecuador an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) neben dem Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Podium sitzen.