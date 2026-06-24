Vor dem Gruppenfinale gegen Ecuador sitzt der Offensivmann des VfB Stuttgart wieder auf dem Pressepodium - dieses Mal neben dem Bundestrainer.

Der Mann der Stunde ist omnipräsent – und er bleibt es auch vor dem letzten Gruppenspiel der DFB-Elf. Deniz Undav, der in zwei Jokereinsätzen bei der WM drei Tore erzielt und zwei Vorlagen gegeben hat, wird bei der offiziellen Pressekonferenz vor der Partie gegen Ecuador an diesem Donnerstag (22 Uhr/ARD) neben dem Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Podium sitzen.

Die Pressekonferenz mit dem Angreifer des VfB Stuttgart im Stadion in New York/New Jersey findet um 1.45 Uhr deutscher Zeit in der Nacht auf Donnerstag statt. Der Torjäger war bereits vor einigen Tagen auf dem Pressepodium im DFB-Teamquartier gesessen.

Nach dem Abschlusstraining am späten Nachmittag deutscher Zeit in Winston-Salem reist der DFB-Tross nun am Mittwoch nach New York. Mit dem üblichen Anschwitzen und lockeren Übungen wird dann am Donnerstag der Spieltag eingeläutet.

Nach den beiden Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) hat das Nagelsmann-Team den ersten Platz in Gruppe E bereits sicher. Ecuador hat dagegen erst einen Punkt auf dem Konto - und steht gegen die DFB-Elf damit unter Druck.

Das dritte Gruppenspiel der DFB-Elf wird in New York/New Jersey ausgetragen. Das dortige Stadion fasst 82.500 Zuschauer. Es gehört den Franchises New York Giants und New York Jets aus der American-Football-Liga NFL.