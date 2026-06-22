Torjäger der DFB-Elf Pro & Contra: Muss Deniz Undav jetzt in die Startelf rücken?
Die Frage beschäftigt Fußball-Deutschland: Muss Bundestrainer Julian Nagelsmann den VfB-Torjäger von Beginn an bringen? Unsere Autoren sind unterschiedlicher Meinung.
Die Frage beschäftigt Fußball-Deutschland: Muss Bundestrainer Julian Nagelsmann den VfB-Torjäger von Beginn an bringen? Unsere Autoren sind unterschiedlicher Meinung.
Sollte Deniz Undav ab sofort von Anfang an bei der WM spielen - oder ist es besser, wenn der Offensivmann des VfB Stuttgart wie in den ersten Gruppenspielen der DFB-Elf weiter als Joker zum Einsatz kommt? Unsere Autoren haben bei der Frage, die Fußball-Deutschland beschäftigt, unterschiedliche Ansichten.