Sollte Deniz Undav ab sofort von Anfang an bei der WM spielen - oder ist es besser, wenn der Offensivmann des VfB Stuttgart wie in den ersten Gruppenspielen der DFB-Elf weiter als Joker zum Einsatz kommt? Unsere Autoren haben bei der Frage, die Fußball-Deutschland beschäftigt, unterschiedliche Ansichten.

Pro - Marco Seliger meint: Undav muss in die Startelf Eines vorneweg in der inzwischen oft emotional geführten Debatte darüber, ob Deniz Undav ab sofort in die deutsche Startelf rücken sollte: Das letzte WM-Vorrundenspiel gegen Ecuador sollte in der Diskussion außen vor bleiben. Denn über dem Gruppenfinale schwebt ohnehin die Rotationsdebatte. Und damit die Frage, ob Bundestrainer Julian Nagelsmann, da der Gruppensieg fest steht, einige Spieler schonen oder weiter mit der Stammelf auflaufen sollte. Die Frage, ob Undav von Beginn an ran darf oder nicht, ist in der speziellen Ecuador-Situation also anderweitig inkludiert.

Übergeordnet und damit mit dem Blick auf die K.o.- Runde darf es aber nur eine Entscheidung geben: Undav muss in die deutsche Startelf. Warum beim Gegner mit dem Torjäger und Top-Scorer auf dem Platz erst nach 70 Minuten Angst und Schrecken verbreiten - und nicht von Beginn an? Jede Zeit ohne den so formstarken, frechen und treffsicheren Offensivmann des VfB Stuttgart auf dem Platz ist verschenkte Zeit. Das Motto muss mit dem Blick auf den Gegner nicht heißen: Hilfe, irgendwann kommt der Undav! Nein, es muss gelten: Hilfe, jetzt steht der Undav auch noch von Anfang an auf dem Platz!

Und mal zur Erinnerung: Wie groß war bitteschön der Aufschrei Ende März, als Nagelsmann rund um das Siegtor des VfB-Stürmers im Test gegen Ghana in Stuttgart behauptete, Undav funktioniere nur als Joker? Und jetzt soll das bei der WM, Undavs Jokertore hin oder her, das Patentrezept sein?

Hier jubelt Deniz Undav (re./neben Nadiem Amiri) noch als Joker gegen die Elfenbeinküste. Foto: ALEXANDER HASSENSTEIN/afp

Einen Angreifer, der trifft, wie er will, weiter auf der Bank zu lassen, wäre mit Blick über das Gruppenfinale gegen Ecuador hinaus grotesk. Und wir haben auch schon die Lösung für die Aufstellung parat: Undav rein, dafür Leroy Sané raus. Florian Wirtz, der bisher auf links noch nicht so richtig funktioniert, für Sané auf rechts (wie einst bei Bayer Leverkusen). Musiala, der bisher im Zentrum noch nicht so richtig funktioniert, auf links (wie beim FC Bayern). Undav wiederum für Musiala ins Zentrum hinter dem zentralen Angreifer Kai Havertz. So ähnlich wie meist beim VfB praktiziert, wo Undav hinter oder um Ermedin Demirovic herum agiert.

Herr Nagelsmann – bitte liefern!

Contra - Carlos Ubina meint: Undav muss weiter als Joker kommen

Pssst. Man muss an dieser Stelle vorsichtig sein. Sonst läuft man Gefahr, sich des Verrats am neuen Fußballkönig von Deutschland verdächtig zu machen, der zudem aus Stuttgart kommt: Deniz Undav. Er ist ein Torphänomen und in der Publikumsgunst durch seine WM-Auftritte so gestiegen, dass nahezu die gesamte Fußballrepublik nach seinem Startelfeinsatz in der Nationalmannschaft ruft – aus einem Gefühl heraus. Sie wollen mehr von ihm sehen.

Doch Julian Nagelsmann tut gut daran, den VfB-Stürmer bei der WM weiter als Joker einzusetzen. Das ist die Rolle, die Undav angenommen hat und perfekt ausfüllt. Mit seinem Instinkt, zu rechten Zeit am richtigen Ort zu sein und mit seiner Gabe, Spiele in einem Moment drehen oder sogar entscheiden zu können. Dafür reicht dem 29-Jährigen eine halbe Stunde. Von jetzt auf nachher ist er da, aus dem Nichts heraus explodiert er vor dem Tor. Warum sollte der Bundestrainer diesen Lauf also durchbrechen?

Undav strotzt vor Selbstbewusstsein, die Mannschaft vertraut ihm, wenn er von der Bank kommt, und Nagelsmann verfügt über eine Einwechselmöglichkeit, die es in sich hat – vor allem für den Gegner. Zumal die deutsche Offensive individuell stark besetzt ist. Das zeigt der Blick aufs große Ganze. Kai Havertz, Florian Wirtz und Jamal Musiala sind mit ihrer Klasse gesetzt. Selbst wenn Musiala sich noch nicht in Topform befindet, sucht dieses Trio an Zauberfüßen im internationalen Vergleich seinesgleichen. Da steht Undav trotz seiner außergewöhnlichen Torquote hinten an.

Bleibt nur, den bislang schwachen Leroy Sané herauszunehmen und Havertz oder Musiala nach rechts zu schieben, um Platz für Undav im Sturmzentrum zu schaffen. Möglich, aber auch sinnvoll? Den größeren Wirkungskreis entfalten Havertz und Musiala aus der Mitte heraus. Wovon auch Undav als Teilzeitkraft profitiert. Weil er sich nicht an den nun immer besser werdenden Abwehrhünen abarbeiten muss und er die Verteidiger nicht permanent anlaufen muss. Das alles sind Elemente, die das Spiel des neuen Königs hemmen könnten.