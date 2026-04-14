Torsten Sträter hatte zuletzt alle Auftritte abgesagt, es wurde über Depressionen spekuliert. Jetzt macht er den wahren Grund öffentlich. Der Komiker hofft auf ein Comeback im Mai.
14.04.2026 - 14:46 Uhr
Der deutsche Komiker und Kabarettist Torsten Sträter hat eine Tumor-Erkrankung öffentlich gemacht. Auf seiner Homepage teilte der 59-Jährige mit. „Ich weiß, viele haben sich in den letzten Monaten gefragt, was los ist. Ich kann Sie einerseits beruhigen: Es sind keine Depressionen. Dummerweise ist es stattdessen ein Tumor.“