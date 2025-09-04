Die Polizei hat im Stuttgarter Drogen- und Obdachlosenmilieu recherchiert – und mehr über die Frau herausgefunden, deren Leiche kürzlich in Bonlanden entdeckt worden ist.
„Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren“, sagt der Polizeisprecher Michael Schaal vom Präsidium Reutlingen. Die Identität der Frau, deren Leiche vergangene Woche in Filderstadt-Bonlanden in einem Koffer nahe einem Spielplatz gefunden wurde, ist geklärt. Das hat die 44-köpfige Sonderkommission Trolley schon am Dienstag bekannt gegeben: Es handelt sich um eine 40 Jahre alte Frau, die in Stuttgart gelebt hat. Da sich ihr Körper beim Zeitpunkt des Fundes schon in einem fortgeschrittenen Verwesungsstadium befunden hat, muss sie schon vor mehreren Wochen gestorben sein. Jetzt, am Donnerstag, hat die Polizei weitere Details veröffentlicht.