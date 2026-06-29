Eine Mutter steht in Verdacht, ihr Baby getötet zu haben. Sie hatte ein freiwilliges Hilfsangebot des Landkreises angenommen. Das sieht keinen Fehler im Umgang mit Mutter und Kind.
29.06.2026 - 15:15 Uhr
Wie kam der dreijährige Junge ums Leben, der tags darauf in einer groß angelegten Suchaktion tot nahe des Rankbachs aufgefunden wurde? Im Laufe ihrer Ermittlungen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt, die Mutter vorläufig festgenommen zu haben - „aufgrund neuer Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung“. Seitdem sitzt die Mutter in Untersuchungshaft.