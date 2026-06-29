Eine Mutter steht in Verdacht, ihr Baby getötet zu haben. Sie hatte ein freiwilliges Hilfsangebot des Landkreises angenommen. Das sieht keinen Fehler im Umgang mit Mutter und Kind.

Wie kam der dreijährige Junge ums Leben, der tags darauf in einer groß angelegten Suchaktion tot nahe des Rankbachs aufgefunden wurde? Im Laufe ihrer Ermittlungen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitgeteilt, die Mutter vorläufig festgenommen zu haben - „aufgrund neuer Ergebnisse der gerichtsmedizinischen Untersuchung“. Seitdem sitzt die Mutter in Untersuchungshaft.

Unklar ist weiterhin, wie das Kind starb Die Ermittlungsbehörden schweigen zu der Frage, wie das Kind starb und was ihren Tatvorwurf gegen die Mutter erhärtete. Die Frau lebte mit ihrem Kind in Renningen. Die 32-Jährige hatte freiwillig fachliche Unterstützung vom Staat angenommen. Diese „Frühen Hilfen“ werden als Bestandteil der psychologischen Beratungshilfen vom Jugendamt angeboten. Die fachliche Unterstützung zu allen Fragen rund ums Kind ist freiwillig. Sie muss also vom Erziehungsberechtigten bewusst angenommen werden. Frühe Hilfen können zum Beispiel auch dann gewährt werden, wenn eine Frau keine Hebamme findet.

Aufgrund der Inanspruchnahme des freiwilligen Angebots der Frühen Hilfen waren die Mutter und der Säugling dem Amt für Jugend bekannt. Der Junge entwickelte sich körperlich sehr gut. „Zu keinem Zeitpunkt gab es Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung“, hatte das Jugendamt auf Nachfrage Ende vergangener Woche mitgeteilt.

Jugendamt will größtmögliche Transparenz

„Der Vorfall macht uns im Jugendamt alle sehr betroffen“, heißt es daher dazu nun aus der Behörde. Diese kooperiere nach eigenen Angaben mit den Ermittlungsbehörden, macht Sprecher Benjamin Lutsch deutlich. Zugleich hat sie sich für größtmögliche Transparenz auch gegenüber der Öffentlichkeit entschieden - soweit es Datenschutz und Schweigepflicht ermöglichen. Denn: „Wir gehen davon aus, dass uns in unseren Abläufen keine Fehler unterlaufen sind“, sagt der Leiter des Jugendamtes, Harry Hennig.

Das Amt für Jugend bietet nach eigenen Angaben im Rahmen der Frühen Hilfen kreisweit unter dem Titel „Familie am Start“ standardmäßig und niederschwellig bei Bedarf Eltern und Säuglingen Hilfestellung an. Im Mittelpunkt der Beratung stehen die Bedürfnisse von Säuglingen, Kleinkindern und deren Mütter und Väter. Dazu arbeiten Sozialpädagoginnen und Familienhebammen oder Familien- Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen im Team. Die Mitarbeiterinnen haben ein offenes Ohr für alle Fragen rund um das Thema Familienalltag mit kleinen Kindern, Schwangerschaft und Geburt. Sie informieren, beraten, unterstützen im Alltag und vermitteln weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Das Jugendamt ist nach eigenen Angaben gesetzlich dazu verpflichtet, das rein präventive Angebot zu machen. Der Landkreis sei „gut aufgestellt“, heißt es aus der Behörde. In allen vier Kreisstädten seien mehrere Mitarbeiter dafür zuständig, so auch in Leonberg, das Renningen mitbetreut. Eine Warteliste gebe es nicht. Im Jahr 2024 seien 418 Fälle neu aufgenommen worden. 407 waren es 2025. „Ähnlich hohe Quoten sind es bei den beendeten Fällen“, so Hennig.