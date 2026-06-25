Die 32-Jährige hatte ein freiwilliges Hilfsangebot der Behörde angenommen. Sie meldete ihr Kind als entführt, doch die Ermittler vermuten eine vorgetäuschte Straftat.

Wie starb der kleine Junge, der am Freitag zwischen Renningen und Malmsheim am Rankbach tot aufgefunden wurde? Nach wie vor gibt es darauf keine Antwort. Zweifelsfrei bestätigt ist lediglich die Identität des Kindes. Die Obduktion ist zwar abgeschlossen, aber weitere Untersuchungsergebnisse stünden noch aus, sagt der Polizeisprecher Steffen Grabenstein. Erst wenn die Todesursache geklärt ist, würden sich in diesem Kontext im Zweifel weitere Ermittlungen anschließen.

Solange der Sachverhalt dahingehend unklar ist, steht niemand im Fokus der Ermittler. Das Kreisjugendamt indes begleitet die Mutter des toten Kinde schon lange, bestätigte der Sprecher des Landratsamtes Böblingen, Benjamin Lutsch, unserer Zeitung. Eskannte laut eigener Aussage auch den verstorbenen Säugling. Aufgrund der Inanspruchnahme des freiwilligen Angebots der sogenannten Frühen Hilfen seien die Mutter und der Säugling dem Amt für Jugend bekannt gewesen.

„Kein Hinweis auf Kindeswohlgefährdung“

„Der Junge entwickelte sich körperlich sehr gut. Zu keinem Zeitpunkt gab es Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung“, sagt Lutsch.

Gleichwohl hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart in einem gänzlich anderen Zusammenhang Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen, nämlich wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat. Die Mutter steht laut der Polizei im Verdacht, das tote Baby mutmaßlich selbst im Bereich des Rankbachs am Ortsrand von Renningen abgelegt zu haben.

Die Eltern hatten den Säugling am vergangenen Donnerstag als vermisst gemeldet. Die 32-jährige Mutter hatte im Zuge der Vermisstenmeldung angegeben, ihr Baby habe zum Zeitpunkt des Verschwindens in einem Kinderwagen vor ihrem Haus gelegen. Laut Steffen Grabenstein hatte sie erklärt, den Kinderwagen für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen zu haben. Bei der Rückkehr habe sie ihn dann leer vorgefunden.

Was die Ermittler zu dem nun im Raum stehenden Vorwurf führte, die Mutter habe das tote Kind am Rankbach abgelegt, bleibt offen. Die Polizei macht dazu bisher keine Angaben. Die von der Mutter ins Spiel gebrachte Entführung ist aus Sicht der Behörden eine vorgetäuschte Straftat, weshalb sie Ermittlungen gegen die Mutter aufgenommen habe.

Ein älteres Kind wurde in Obhut genommen

Die Mutter des toten Säuglings hat laut der Polizei bereits einen 16-jährigen Sohn. Zum Zeitpunkt dessen Geburt selbst ein Teenager, habe sie damals auch aufgrund ihres jungen Alters nicht für ihn sorgen können. Deshalb habe das Jugendamt ihn in Obhut genommen, wie Amtssprecher Benjamin Lutsch schildert.

Das Jugendamt biete „im Rahmen der Frühen Hilfen standardmäßig und niederschwellig bei Bedarf Eltern und Säuglingen Hilfestellung an“, sagt Lutsch. Dazu arbeiteten Sozialpädagoginnen und Familienhebammen oder Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen im Team. Sie helfen dann im Alltag und vermitteln weitere Beratungs- und Unterstützungsangebote.

Während im Fall des nur drei Monate alt gewordenen Jungen auf das Obduktionsergebnis gewartet wird - dabei geht es zum Beispiel um Analysen von Blut und Gewebeproben - wurde bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungsgruppe „Wagen“ eingerichtet. Sie besteht aktuell aus 13 Personen.

Am Fundort der Leiche, zwischen Renningen und Malmsheim, im Böschungsbereichs des Rankbachs nahe des Sportgeländes, wurden vom Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen gemacht, um ein dreidimensionales Modell erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können. Denn nach wie vor ist offen, wie das Kind an den Fundort kam.

Im Zuge der Berichterstattung gingen laut der Polizei mehrere Hinweise ein, die von der Kriminalpolizei überprüft werden.