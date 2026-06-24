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Totes Baby in Renningen Polizei erhöht Druck: Ermittlungsgruppe eingerichtet

Totes Baby in Renningen: Polizei erhöht Druck: Ermittlungsgruppe eingerichtet
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Ein Weg führt entlang des Rankbachs, dort wurde die Leiche eines Babys entdeckt. Unter anderem mit Suchhunden und Hubschraubern hatte die Polizei nach einem verschwundenen Säugling gesucht. Foto: Enrique Kaczor/dpa

Nach dem Fund der Leiche eines Säuglings steht das Ergebnis des DNA-Abgleichs aus. Das Obduktionsergebnis soll auch Aufschluss über die Todesursache geben.

Ludwigsburg: Franziska Kleiner (fk)

Ist der am Freitag tot aufgefundene Leichnam eines Babys der vermisste drei Monate alte Junge aus Renningen? Die Leiche ist am Montag obduziert worden. Dabei wurde unter anderem DNA-Material entnommen, um damit einen Abgleich zur endgültigen Identifizierung des toten Jungen vornehmen zu können. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Stuttgart gemeinsam mit. Die Obduktion solle auch Aufschluss darüber geben, wie das Kind zu Tode kam.

 

Eine Obduktion allein zur Identifizierung einer Person wird etwa auch dann erforderlich, wenn äußerlich sichtbare Merkmale keine eindeutigen - im Zweifelsfall etwa mit Krankenakten abgleichbaren - Hinweise auf die Identität der Person geben. Wann das Obduktionsergebnis schriftlich vorliegt, lassen die Behörden offen.

Am Fundort der Leiche wurden vom Landeskriminalamt zwischenzeitlich spezielle Vermessungen gemacht, um ein dreidimensionales Modell zu erstellen und mögliche Abläufe rekonstruieren zu können. Und die Ermittler erhöhen den Druck: Bei der Kriminalpolizei wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, um die weiteren Untersuchungen zielgerichtet zu forcieren.

Der Säugling war am Donnerstag laut der Polizei gegen 23.30 Uhr von Mutter und Vater als vermisst gemeldet worden. Zum Zeitpunkt des Verschwindens soll das Baby in einem Kinderwagen vor dem Haus an der Wohnanschrift der Mutter gelegen haben, hatte die Polizei zu Beginn der Ermittlungen die Aussagen der Mutter wiedergegeben. Die Mutter hatte im Zuge der Vermisstenmeldung laut dem Polizeisprecher Steffen Grabenstein erklärt, sie habe den Kinderwagen für einen Moment unbeaufsichtigt gelassen, bei der Rückkehr habe sie dann den leeren Kinderwagen vorgefunden.

Die Polizei bestätigte zwar die Existenz des Kinderwagens, machte darüber hinaus zum Verlauf des Geschehens aber keine Aussagen. In einer großangelegten Suchaktion, an der zahlreiche Organisationen beteiligt waren, fanden Polizeibeamte die Leiche des Kindes dann am Freitagmittag in der Nähe des Rankbachs zwischen Renningen und Malmsheim.

Im Zuge der Berichterstattung gingen laut der Polizei mehrere Zeugenhinweise ein, die von der Kriminalpolizei überprüft werden. Hinweise nimmt die Polizei weiterhin unter der Telefonnummer 0800/1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Die Bevölkerung nimmt von Beginn an großen Anteil an dem Schicksal des kleinen Jungen. Nahe des Fundorts wurden Kerzen aufgestellt und Kuscheltiere abgelegt. Auch das bundesweite Medieninteresse ist groß, überregionale Zeitungen, Fernsehen und Rundfunk berichten über den Fall. Die Renninger Bürgerinnen und Bürger äußern sich weitgehend zurückhaltend mit dem Hinweis, sich nicht an Spekulationen beteiligen zu wollen.

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