Tour de France Evenepoel und Lipowitz – wie gut funktioniert die neue Doppelspitze?
Bei der Tour de France setzt das Radteam Red Bull-Bora-hansgrohe erneut auf zwei gleichberechtigte Führungskräfte – trotz der negativen Erfahrungen von 2025.
Bei der Tour de France setzt das Radteam Red Bull-Bora-hansgrohe erneut auf zwei gleichberechtigte Führungskräfte – trotz der negativen Erfahrungen von 2025.
Manchmal muss man das Glück einfach erzwingen. Lange war Florian Lipowitz (25) der einzige Weltklasse-Radprofi ohne Sieg in der World-Tour. Er wurde zwar nicht müde zu betonen, dass ihn dies nicht weiter störe und es erst recht kein Makel in der Karrierebilanz sei, beschäftigt hat ihn das Thema aber dennoch. Laut Ralph Denk, dem Chef des Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe, verzichtete Florian Lipowitz im Vorfeld der Tour de France ganz bewusst auf die Tour de Suisse und die Tour Auvergne-Rhône-Alpes, um bei der um einiges schwächer besetzten Slowenien-Rundfahrt den Schönheitsfehler aus seiner Biografie zu löschen. Das ist ihm gelungen – weshalb nun alle voller Zuversicht sind.
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