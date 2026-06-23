Tour de France: Evenepoel und Lipowitz – wie gut funktioniert die neue Doppelspitze?

Manchmal muss man das Glück einfach erzwingen. Lange war Florian Lipowitz (25) der einzige Weltklasse-Radprofi ohne Sieg in der World-Tour. Er wurde zwar nicht müde zu betonen, dass ihn dies nicht weiter störe und es erst recht kein Makel in der Karrierebilanz sei, beschäftigt hat ihn das Thema aber dennoch. Laut Ralph Denk, dem Chef des Rennstalls Red Bull-Bora-hansgrohe, verzichtete Florian Lipowitz im Vorfeld der Tour de France ganz bewusst auf die Tour de Suisse und die Tour Auvergne-Rhône-Alpes, um bei der um einiges schwächer besetzten Slowenien-Rundfahrt den Schönheitsfehler aus seiner Biografie zu löschen. Das ist ihm gelungen – weshalb nun alle voller Zuversicht sind.

Am 4. Juli beginnt die Tour de France mit einem Mannschaftszeitfahren in Barcelona. Dorthin wird Florian Lipowitz mit viel Selbstvertrauen reisen, das er sich in Slowenien hart erarbeitet hat. Er feierte nicht nur zwei Etappensiege in den Bergen, der Laichinger gewann auch noch die Rundfahrt. Dass es ein Erfolg mit Ansage war, schmälert die Leistung nicht. Im Gegenteil. „Egal auf welchem Niveau, man muss ein Radrennen erst mal für sich entscheiden. Bisher hat Florian Lipowitz noch nicht so oft beweisen können, dass er der Beste ist“, sagt Ralph Denk, „jetzt weiß er, wie es sich anfühlt, in der World-Tour zu gewinnen. Er wird mit breiter Brust in Barcelona ankommen.“ Dort muss er sich dann neu behaupten. Auch im eigenen Team.

Ralph Denk von Red Bull-Bora-hansgrohe vor der Tour de France: „Wir sind überzeugt von der Strategie“

Denn ungeachtet der wenig erbaulichen Erfahrungen, die der Rennstall vor einem Jahr gemacht hat, als Altstar Primoz Roglic und der aufstrebende Florian Lipowitz „nicht so gut harmoniert haben“ (Denk), setzt Red Bull-Bora-hansgrohe erneut auf eine Doppelspitze. Diesmal aus Florian Lipowitz, der 2025 trotz der fehlenden Unterstützung seines Co-Kapitäns Dritter wurde, und dem Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass es in diesem Juli besser laufen wird. Weil aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wurde.

Ist fit für die Berge: Florian Lipowitz. Foto: Frédéric Dubuis

Von Anfang an, erklärt Ralph Denk, sei mit den beiden Anführer offen über die Pläne des Teams gesprochen wurden. Das Duo hat gemeinsame Trainingslager absolviert, sich bei der Katalonien-Rundfahrt gegenseitig unterstützt, funkt auf einer Wellenlänge. „Wir sind überzeugt von dieser Strategie“, sagt der Boss, „den Rest machen die zwei unter sich aus. Auf der Straße.“

Remco Evenpoel hat an seiner Schwäche gearbeitet

Aktuell ist die Sprachregelung (noch), dass die beiden Stars gleichberechtigte Anführer sind. Doch irgendwann, das ist allen bewusst, wird es eine Hierarchie geben müssen. „Beide hatten eine gute, sturz-, verletzungs- und krankheitsfreie Vorbereitung. Sie sind fit und motiviert“, sagt Ralph Denk, nun werden bei der Tour „die Beine entscheiden“. Die Form von Florian Lipowitz passt, das hat er in Slowenien bewiesen. Remco Evenepoel dagegen ist seit Ende April kein Rennen mehr gefahren. Stattdessen arbeitete er im Training an seiner offensichtlichen Schwäche: dem Stehvermögen an langen Anstiegen im Hochgebirge. Eine ähnliche Herangehensweise hat der Belgier vor seinem Triumph bei der Spanien-Rundfahrt 2022 gewählt. „Das System von damals“, sagt Ralph Denk, „haben wir kopiert.“ Um bestens präpariert zu sein für die großen Ziele.

Nach Rang drei vor einem Jahr strebt das Team erneut einen Platz auf dem Podium an. „Ich verbessere mich gerne“, erklärt Denk, der allerdings noch ein weiteres großes Anliegen hat – einen Etappensieg. Auch dafür wurde die Art und Weise, Rennen zu fahren, umgekrempelt.

Nicht nur bei der Tour de France 2025 agierte die deutsch-österreichische Equipe extrem defensiv. In der gesamten Saison gab es lediglich 23 Siege – 74 weniger als Branchenprimus UAE. Anschließend wurde im bayerischen Raubling die sportliche Führung komplett umgebaut, die Mentalität hat sich seither verändert. Die Roten Bullen sind aggressiver, angriffslustiger und auch erfolgreicher. Aktuell stehen schon 28 Erfolge zu Buche, zudem verbesserte sich das Team in der Weltrangliste von Rang sechs auf Position zwei. „Wir haben uns weiterentwickelt, die Saison ist bisher phänomenal gelaufen“, sagt Ralph Denk. Und trotzdem gibt es ein Problem.

Wer die Tour und Etappen mit einem Anstieg am Ende gewinnen will, muss an Tadej Pogacar vorbei. Und das ist nahezu unmöglich. Allein der slowenische Superstar kommt 2026 auf 13 Siege – an lediglich 16 Renntagen. „Es ist total beeindruckend, wie er fährt. Das ist phänomenal gut, einfach outstanding“, sagt Ralph Denk, „wenn bei der Tour alles normal läuft, wird es sehr schwer, ihn herauszufordern.“ Und noch schwieriger, ihn zu schlagen: „Im Duell Mann gegen Mann ist es gegen ihn furchtbar hart.“ Daran ändert auch eine Doppelspitze nichts – sie erhöht allerdings die Chancen. „In drei Wochen kann viel passieren“, sagt Ralph Denk, „wenn etwas passiert, dann muss einer von uns der Nutznießer sein.“ Und das Glück erzwingen.