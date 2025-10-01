Nach zwei Jahren notgedrungener Pause gelingt dem Degerlocher Robin Renz vollends das tolle Comeback. Hinzu kommt eine besondere Belohnung.

Franz Stettmer 01.10.2025 - 16:45 Uhr

Vor drei Jahren hatte ihn eine Virusinfektion den Titelgewinn gekostet und musste er sich letztlich mit der Vizemeisterschaft begnügen, nun hat der Degerlocher Rennfahrer Robin Renz das damals Versäumte nachgeholt: Er ist Gewinner der Pfister-Racing-Tourenwagen-Challenge. In seiner Wiedereinstiegssaison ließ der 37-Jährige zum Abschluss auf dem Lausitzring nichts mehr anbrennen. Mit den Plätzen zwei und drei in den beiden finalen Wertungsläufen festigte er seine Gesamtführung – und feierte anschließend zusammen mit seiner Familie. „Mein Töchterchen hat den Pokal direkt in Beschlag genommen“, berichtet Renz und lacht.