Tourismus: Warum der Fraport-Konzern auf Kalamata setzt

Der deutsche Flughafenkonzern Fraport baut sein Engagement in Griechenland weiter aus. Bisher betreibt das Unternehmen dort 14 Regionalflughäfen, bald werden es 15 sein: An diesem Montag wird in Athen der Konzessionsvertrag für den Betrieb des Flughafens Kalamata unterzeichnet. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium unter Führung der Fraport AG.

Der kleine Provinzflughafen gilt als Standort mit erheblichem Wachstumspotenzial. Messenien, die Region um die Hafenstadt Kalamata im Südwesten der Halbinsel Peloponnes, ist vor allem für hochwertige Oliven bekannt. Inzwischen entwickelt sich die Gegend zu einem touristischen Hotspot. Besonders bei Urlaubern aus Deutschland und der Schweiz erfreut sich dieser Teil der Peloponnes wachsender Beliebtheit.

Bedeutendes Wirtschaftszentrum

Das 70.000 Einwohner zählende Kalamata hat sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden Wirtschaftszentrum entwickelt, ist aber auch für seine innovative Kunstszene bekannt. Die Stadt ist ein idealer Ausgangspunkt für Reisen an die Westküste der Peloponnes. Auch die südöstlich gelegene wilde Halbinsel Mani und das Taygetos-Gebirge sind von hier gut erreichbar.

Stark steigende Passagierzahlen

Der Tourismusboom spiegelt sich in den Passagierzahlen wider. Im Jahr 2022 nutzten rund 120.000 Fluggäste den Flughafen Kalamata, im vergangenen Jahr waren es bereits knapp 370.000. In den ersten vier Monaten dieses Jahres stieg das Passagieraufkommen nochmals um 13 Prozent. Mehr als 90 Prozent der Passagiere sind ausländische Urlauber. Bislang wird der Flughafen vom staatlichen Dienstleister HASP betrieben. Entsprechend begrenzt ist die Infrastruktur: Der Airport verfügt lediglich über vier Check-in-Schalter, das gastronomische Angebot beschränkt sich auf einen Kiosk. Insgesamt macht die Anlage einen sanierungsbedürftigen Eindruck. Das soll sich bald ändern.

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Sobald der Konzessionsvertrag unterzeichnet und vom Parlament ratifiziert ist, übernimmt die neu gegründete Kalamata Airport AG den Betrieb. An dem Konsortium hält die Fraport AG 51 Prozent. Jeweils 24,5 Prozent entfallen auf die Delta Airport Investments der griechischen Unternehmerfamilie Copelouzos sowie auf die Pileas Holdings der Reederfamilie Constantakopoulos. Sie hat eine besondere Beziehung zu der Region. Der Flughafen von Kalamata trägt den Namen „Captain Vassilis Constantakopoulos“.

Reederfamilie Constantakopoulos will die Region stärken

Der 2011 verstorbene Tycoon stammt aus Messenien. Er hinterließ seinen Söhnen die an der New Yorker Börse notierte Reederei Costamare Inc., einen der größten privaten Containerschiff-Betreiber der Welt. Das Unternehmen besitzt 69 Schiffe, weitere 22 sind im Bau. Doch als das eigentliche Lebenswerk des „Captain Vassilis“ gilt das 2010 eröffnete Costa Navarino, ein Resort mit vier Golfplätzen und drei Luxushotels. Der Fokus liegt auf Natur, Sport und Wellness.

Über Jahrzehnte kaufte Constantakopoulos für das Projekt Ländereien an der Küste Messeniens auf. Er wollte seine strukturschwache Heimatregion wirtschaftlich stärken und gleichzeitig die unberührte Natur bewahren. Heute gilt die rund 1000 Hektar große Anlage als das exklusivste Luxus-Reiseziel Griechenlands und setzt Maßstäbe mit einem einzigartigen Nachhaltigkeitskonzept.

Konzession läuft über 40 Jahre

Das von Fraport geführte Konsortium zahlt für die auf 40 Jahre befristete Konzession dem griechischen Staat 45,2 Millionen Euro. Die neuen Flughafenbetreiber wollen in den ersten drei Jahren weitere 28,3 Millionen Euro investieren, der gesamte Investitionsplan umfasst 120 Millionen. Geplant ist ein neues Terminal, das fast die dreifache Fläche des bisherigen Abfertigungsgebäudes haben wird. Bereits seit dem Frühjahr bereiten Teams des Konsortiums die Übernahme vor. Die Zahl der Check-in-Schalter soll von vier auf zehn steigen, zusätzliche Flächen für Serviceangebote und Gastronomie werden geschaffen. Bis 2030 soll der Flughafen auf eine Kapazität von 700.000 Passagieren jährlich ausgebaut werden.

Für Fraport ist das Griechenland-Geschäft längst zu einem wichtigen Ertragspfeiler geworden. Über die Tochtergesellschaft Fraport Greece betreibt der Konzern bereits 14 Flughäfen, darunter den Airport von Thessaloniki sowie Flughäfen auf Ferieninseln wie Mykonos, Santorini, Rhodos, Kos und Korfu. Mit dem Einstieg in Kalamata dürfte das Unternehmen seine starke Position im griechischen Tourismusmarkt weiter ausbauen und sich zugleich eine weitere attraktive Wachstumschance sichern.

Unterdessen laufen beim staatlichen Investitionsfonds HCAP die Vorbereitungen für die Privatisierung von 22 kleineren Regionalflughäfen, darunter die Inselairports Paros, Naxos, Chios und Ios. Bis zum 30. Juni können Investoren ihr Interesse bekunden. Wenn die Vergabe abgeschlossen ist, wären alle 38 griechischen Flughäfen privatisiert.