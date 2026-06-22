Tourismus Warum der Fraport-Konzern auf Kalamata setzt
Bisher betreibt das deutsche Unternehmen 14 Regionalflughäfen in Griechenland. Jetzt kommt ein Provinz-Airport mit erheblichem Wachstumspotenzial dazu.
Bisher betreibt das deutsche Unternehmen 14 Regionalflughäfen in Griechenland. Jetzt kommt ein Provinz-Airport mit erheblichem Wachstumspotenzial dazu.
Der deutsche Flughafenkonzern Fraport baut sein Engagement in Griechenland weiter aus. Bisher betreibt das Unternehmen dort 14 Regionalflughäfen, bald werden es 15 sein: An diesem Montag wird in Athen der Konzessionsvertrag für den Betrieb des Flughafens Kalamata unterzeichnet. Den Zuschlag erhielt ein Konsortium unter Führung der Fraport AG.