Trachten-Trends 2026: Das ist das angesagteste Dirndl-Accessoire auf dem Frühlingsfest

Die Zeiten, in denen die Schwaben mit Jeans und T-Shirt auf den Cannstatter Wasen gegangen sind, sind lange vorbei. Wer das Bierzelt besucht, trägt heutzutage Tracht, so ist das nun mal. Doch von der Rocklänge über die Schuhauswahl bis hin zum Männerhemd – bei der Outfitwahl kann man so einiges falsch machen. Schnell fällt auf, wer trendbewusst auf der Bierbank schunkelt oder nur das alte Dirndl von vor zehn Jahren rausgekramt hat. Wir haben mit Modedesignerin Sonja Grau, Personal Shopperin aus dem bayerischen Senden und Claudia Ennemoser, Verkäuferin bei „Amadeus“ auf dem Stuttgarter Frühlingsfest, über die Trachten-Trends 2026 gesprochen.