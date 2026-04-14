Traditionshaus in Baden-Württemberg Auszeichnung als Deutschlands bestes Gourmethotel
Die Traube Tonbach in Baiersbronn wurde als „Bestes Gourmethotel in Deutschland“ ausgezeichnet.
Die Traube Tonbach in Baiersbronn wurde als „Bestes Gourmethotel in Deutschland“ ausgezeichnet.
Die Traube Tonbach, das traditionsreiche Hotel in Baiersbronn, ist vom renommierten „Falstaff Hotelguide 2026“ als „Bestes Gourmethotel in Deutschland“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde kürzlich im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien verliehen.