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  4. Auszeichnung als Deutschlands bestes Gourmethotel

Traditionshaus in Baden-Württemberg Auszeichnung als Deutschlands bestes Gourmethotel

Traditionshaus in Baden-Württemberg: Auszeichnung als Deutschlands bestes Gourmethotel
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Wieder aufgebaut nach dem Brand: das Stammhaus der Traube Tonbach. Foto: Traube Tonbach

Die Traube Tonbach in Baiersbronn wurde als „Bestes Gourmethotel in Deutschland“ ausgezeichnet.

Freizeit & Unterhaltung: Anja Wasserbäch (nja)

Die Traube Tonbach, das traditionsreiche Hotel in Baiersbronn, ist vom renommierten „Falstaff Hotelguide 2026“ als „Bestes Gourmethotel in Deutschland“ ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung wurde kürzlich im Rahmen einer feierlichen Gala in Wien verliehen.

 

Das Magazin „Falstaff“ würdigt mit diesem Preis die herausragende Rolle der Traube Tonbach für die deutsche Gourmet- und Hotelkultur. Die Jury hob insbesondere das über Jahrzehnte gewachsene kulinarische Gesamtprofil des Hauses hervor, das Baiersbronn maßgeblich als „Sternedorf“ geprägt hat.

Heiner Finkbeiner Foto: Traube Tonbach

„Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung unseres unermüdlichen Strebens nach höchster Qualität und Genussvielfalt“, freut sich Seniorchef Heiner Finkbeiner, der den Preis in Wien entgegennahm. „Sie gilt unserem gesamten Team, das mit Leidenschaft und Engagement jeden Tag dazu beiträgt, unseren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bereiten.“

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Die Traube Tonbach bietet unter einem Dach vier Michelin-Sterne, darunter die legendäre Schwarzwaldstube und das Restaurant 1789. Auch das Schatzhauser, die Blockhütte im Wald und das Hausgastrestaurant Silberberg tragen zum kulinarischen Profil des Hauses bei. „Falstaff“ lobte die Saisonalität und kompromisslose Produktqualität als „roten Faden“ der Küchenphilosophie.

Hotelier Matthias Finkbeiner ergänzt: „Wir sind dankbar für die Treue unseres Teams und das Vertrauen unserer Gäste. Diese Auszeichnung ist Ansporn, unseren Weg mit Augenmaß weiterzugehen und die Traube Tonbach als Ort der Gastfreundschaft und des Genusses zu bewahren.“

Die Sonderauszeichnungen des „Falstaff Hotelguide“ würdigen jährlich herausragende Häuser und Persönlichkeiten im deutschsprachigen Raum.

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