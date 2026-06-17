In Schorndorf ist ein knapp zwei Jahre altes Mädchen gestorben, nachdem es offenbar mehrere Stunden in einem Auto zurückgelassen worden war. Die Polizei ermittelt.
17.06.2026 - 19:34 Uhr
Ein lebloses Kleinkind in einem Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch konnte dem 20 Monate alten Mädchen laut Polizei nicht mehr geholfen werden. Es verstarb noch am Fundort.