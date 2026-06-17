In Schorndorf ist ein knapp zwei Jahre altes Mädchen gestorben, nachdem es offenbar mehrere Stunden in einem Auto zurückgelassen worden war. Die Polizei ermittelt.

Ein lebloses Kleinkind in einem Auto in Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) ist der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet worden. Sofort alarmierte Rettungskräfte und ein Notarzt leiteten Reanimationsmaßnahmen ein. Dennoch konnte dem 20 Monate alten Mädchen laut Polizei nicht mehr geholfen werden. Es verstarb noch am Fundort.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 44 Jahre alte Mutter ihr knapp zwei Jahre altes Kind im Fahrzeug in der Richard-Kapphan-Straße vergessen haben. Das Mädchen sei erst mehrere Stunden später am Nachmittag gegen 14.50 Uhr wieder entdeckt worden.

Kind leblos in Auto – Obduktion soll weitere Erkenntnisse liefern

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Todes aufgenommen. Eine Obduktion des Kindes ist vorgesehen und soll weitere Erkenntnisse liefern.

Schorndorf hat 42.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und liegt im östlichen Speckgürtel der baden-württembergischen Landeshauptstadt, rund 30 Kilometer von Stuttgart entfernt.