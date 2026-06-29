1183 Tage Trainer des VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß ist jetzt die Nummer eins – und soll noch lange bleiben

Der Zeitpunkt ist unscheinbar, so mitten in der Sommerpause. Die Marke aber darf man im schnelllebigen Profifußball durchaus als bemerkenswert einstufen, die Sebastian Hoeneß an diesem Montag erreicht. Der Trainer des VfB Stuttgart ist nun schon seit 1183 Tagen in Amt und Würden – und knackt damit einen vereinshistorischen Höchstwert. Über einen so langen Zeitraum ohne Unterbrechung war seit Einführung der Bundesliga bislang einzig Felix Magath vor gut zwei Jahrzehnten als Trainer in Bad Cannstatt tätig, den Hoeneß nun überholen wird. Die Rechnung fußt auf Magaths Abschied nach seinem letzten Spiel im Mai 2004, die formale Vertragsauflösung folgte wenig später. Direkt dahinter reiht sich der 2024 verstorbene Christoph Daum (1113 Tage) ein, der 1992 mit dem VfB die Meisterschaft gewann.

Dieser Titel fehlt Hoeneß zwar noch in seiner Vita, seine Stuttgarter Amtszeit definiert sich aber schon jetzt längst nicht nur über ihre Dauer: Der 44-Jährige hat den Verein gemeinsam mit den sportlichen Entscheidungsträgern nach einem Jahrzehnt wiederkehrender Abstiegskämpfe zurück in die Erfolgsspur geführt, dabei zugleich durch einen offensiv-dominanten Spielstil einen Wiedererkennungswert geschaffen und Identifikation gestiftet. Mit den bekannten Marksteinen: Amtsantritt im April 2023 auf dem letzten Tabellenplatz, wenige Wochen später Klassenverbleib in der Relegation, Vizemeister 2024, Pokalsieg 2025, erneuter Einzug in die Champions League und Pokalfinalist 2026.

VfB Stuttgart: Alexander Wehrle will mit Sebastian Hoeneß verlängern

Zugleich ist noch nicht hinter allem ein grüner Haken. Aus dem Nachwuchsleistungszentrum hat in der überaus erfolgreichen Zeit noch kein Spieler dauerhaft den Sprung in den Lizenzspieler-Kader geschafft, was im Umfeld mit Freuden gesehen werden würde und auch im Club ausdrücklich angestrebt wird. In der kommenden Saison könnte das gelingen: Torwart Dennis Seimen (20) soll die neue Nummer eins werden und wäre dann der erste im eigenen Verein ausgebildete Stammspieler in der langen Amtszeit von Hoeneß, der mittlerweile im Übrigen auch der dienstälteste Coach der Bundesliga ist nach dem Abstieg des 1. FC Heidenheim um dessen Urgestein Frank Schmidt.

Soweit die Gegenwart. Wie die gemeinsame Geschichte von Trainer und Club weitergeht? Offen. Das Arbeitspapier von Hoeneß läuft bis Sommer 2028 ohne Ausstiegsklausel, zweimal hat es der VfB bereits verlängert. Und wenn es nach dem Stuttgarter Vorstandsvorsitzenden Alexander Wehrle geht, folgt demnächst die dritte Unterschriften-Runde. Zu Beginn des Jahres 2027, betonte Wehrle kürzlich am Rande des DFB-Pokalfinals beim Empfang in der baden-württembergischen Landesvertretung, soll es Gespräche geben.

Der Titelgewinn: 2025 holt der VfB den DFB-Pokal durch ein 4:2 gegen Arminia Bielefeld Foto: Pressefoto Baumann

Auf diese blickt der Vorstandschef zuversichtlich: „Ich gehe davon aus, dass wir uns Anfang des nächsten Jahres zusammensetzen und dann weiter verlängern. Sebastian weiß ja ganz genau, dass er hier ein Team hat, mit dem er was aufbauen kann.“ Diese gegenseitige Wertschätzung ist in vielen Aussagen verbrieft, schließlich haben beide Seiten von der Zusammenarbeit profitiert. Auch Hoeneß, der sich nach seiner ersten Bundesliga-Station bei der TSG Hoffenheim beim VfB zu einem der gefragtesten deutschen Trainer entwickelt hat.

Eine dauerhafte Zusammenarbeit ist aber gerade deshalb nicht garantiert. Seit Jahren fällt der Name des Stuttgarter Übungsleiters in schöner Regelmäßigkeit, wenn anderenorts ein Trainerstuhl frei wird. Die Größenordnung und Strahlkraft der potenziellen Interessenten wuchs dabei von Mal zu Mal – zuletzt befand sich Hoeneß auf einer nicht allzu langen Liste des FC Liverpool, der letztlich Andoni Iraola als Nachfolger von Arne Slot verpflichtete.

Der VfB hat andere Möglichkeiten als beim Amtsantritt von Sebastian Hoeneß – Deniz Undav ist das beste Beispiel

Dass es Hoeneß bei allem persönlichen Ehrgeiz nicht aus Bad Cannstatt wegzieht, liegt auch an der Entwicklung des Clubs. Der VfB von 2026 ist nicht mehr der VfB von 2023, die Möglichkeiten sind mit dem sportlichen Erfolg gestiegen. Musste man zu Beginn der Amtszeit noch Stammkräfte wie Stürmer Serhou Guirassy per Ausstiegsklausel ziehen lassen, hat der Club nun das Heft des Handels stärker in der eigenen Hand. Zuletzt erhielt Topstürmer Deniz Undav ein neues Arbeitspapier, durch das er mit bis zu sechs Millionen Euro Jahresverdienst zum neuen Topverdiener aufstieg.

Nach oben gingen beim VfB zuletzt auch die Ansprüche. Unter den Spielern – aber auch beim Trainer, der in den vergangenen Jahren seine Zielsetzungen sukzessive offensiver formulierte. Zum Beispiel nach seiner bislang letzten Vertragsverlängerung. „Wir wollen dauerhaft den Anspruch erheben können“, so Hoeneß im März 2025, „mit dem VfB im internationalen Wettbewerb vertreten zu sein.“ Genau das ist nun zum dritten Mal in Folge gelungen: Ab September spielt der VfB in der Champions League, aus der er in der Saison 2024/25 noch in der Ligaphase ausgeschieden war und den Einzug in die K.-o.-Runde knapp verpasst hatte. Nun folgt ein neuer Anlauf. Es gibt also noch Ziele für den VfB und Sebastian Hoeneß – auch nach 1183 Tagen im Amt.