Ein wildes Gerücht macht die Runde, wonach Fenerbahce Istanbul an VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interessiert sein soll. Die Fenerbahce-Fans spekulieren im Netz, einige stehen Kopf.
03.09.2025 - 13:25 Uhr
Nach dem Aus von Star-Trainer José Mourinho bei Fenerbahce Istanbul sucht der türkische Traditionsverein händeringend nach einem neuen Trainer. Dabei macht ein wildes Gerücht aus der Türkei die Runde: Fenerbahce Istanbul soll an VfB-Trainer Sebastian Hoeneß interessiert sein. Das berichtet zumindest der türkische Journalist Sercan Hamzaoglu. Die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels tendiert jedoch gegen Null.