Der Bundesligist beginnt die Vorbereitung auf das Spiel beim FC St. Pauli. Dabei läuft ein Innenverteidiger nur um den Platz – ein anderer absolviert dagegen Teile des Mannschaftstrainings.

Maximilian Gropp 29.04.2025 - 16:05 Uhr

Der Ball rollt wieder in Bad Cannstatt. Bei bestem Frühlingswetter hat der VfB Stuttgart an diesem Dienstag vor 200 Fans ein öffentliches Training bestritten. Es war die erste Übungseinheit in dieser Woche und dient als Start in die konkrete Vorbereitung auf das Bundesligaspiel beim FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr).