Ein tödlicher Trainingsunfall erschüttert die Ski-Welt. Wenige Wochen vor dem Beginn der Olympia-Saison stirbt ein italienischer Abfahrer in Südamerika.

jbr/dpa 15.09.2025 - 20:19 Uhr

Nach einem schlimmen Trainingssturz in Chile ist der italienische Skirennfahrer Matteo Franzoso gestorben. Das teilte der italienische Verband Fisi mit. Franzoso war am Samstag, drei Tage vor seinem 26. Geburtstag bei einem Sprung schwer zu Fall gekommen, hatte dabei zwei Sicherheitsnetze durchbrochen und war gegen einen Zaun geprallt.