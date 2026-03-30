Transplantation in Tübingen: Der zweijährige Ludwig hat jetzt eine neue Leber und Niere

An einem Vormittag im November kam der Anruf: Es gäbe da eine Niere, noch könne man aber nicht ausschließen, dass sie zu groß sei. Gleich ins Auto, alles Nötige ist eh immer fertig gepackt, und rasch nach Tübingen. Silvio Nadalin, Leiter des Transplantationszentrums in der Uniklinik, hat am Ende keine gute Nachricht: „Das Organ passt leider nicht.“ Dem kleinen Ludwig, der schon für die Operation vorbereitet ist, werden die Zugänge wieder entfernt, die Eltern fahren wieder heim mit ihm nach Kempten. Das sei schon etwas enttäuschend gewesen, sagt der Vater Simon Mayer, 32: „Ludwig stagnierte seit einem dreiviertel Jahr, er wuchs nicht, wurde kein Gramm schwerer, bekam nicht mal mehr neue Zähne, es war nur noch ein Dahinwarten.“