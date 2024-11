Bei den „Fohlen“ der Borussia hat Frank Schäffer Karriere vom TSV Eltingen Karriere gemacht. Doch seine Liebe zu seiner Heimatstadt Leonberg ist nie erloschen. Jetzt ist er im Alter von 72 Jahren gestorben.

Thomas K. Slotwinski 17.11.2024 - 11:28 Uhr

Es ist noch nicht so lange her, Anfang August dieses Jahres, da wurden Frank Schäffer und seine Jungs noch einmal wie die Stars gefeiert. Beim Konzert von Eddy & the News beim Strohländle auf dem Engelberg in Leonberg, so sagte der Festival-Chef Johannes Leichtle im Nachhinein, sei das Gelände förmlich überrannt worden.