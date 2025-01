Blitzeis in Stuttgart Über 160 Unfälle, Straßen gesperrt, Rettungsdienst rüstet auf

Das Blitzeis in Stuttgart kam am Mittwochmorgen zwar nicht unangekündigt, aber in einem unerwarteten Ausmaß. Polizei und Rettungsdienst sind am Anschlag. Einheiten des Katastrophenschutzes sind im Einsatz.