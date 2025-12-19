Roland Bock, Gründer der Rockfabrik in Ludwigsburg und ehemaliger Wrestling-Star, ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren, wie das Team von Rockfabrik auf Facebook bekannt gab.

Der Gründer der legendären Rockfabrik in Ludwigsburg und ehemalige Wrestling-Star Roland Bock ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren. Auf der Facebook-Seite der Rockfabrik wurde am Freitagabend ein Post veröffentlich, in dem es heißt: „Wie wir heute erfahren haben, ist Roland Bock, Gründer der Rockfabrik Ludwigsburg, im Alter von 81 Jahren verstorben. Möge er in Frieden ruhen.“

Weiter schreibt das Rockfabrik-Team: „Roland, ehemaliger deutscher Olympionik, einer der besten Ringer der Welt, ehemaliger zweifacher Wrestling-Weltmeister, Lehrer, Gastronom und Schauspieler, Discothekenbetreiber, Rockfan und Konzertveranstalter, wollte sich in seiner alten Heimat den Traum von einer Großraumdiscothek erfüllen.“

Zusammen mit den Rockfabrik-Urgesteinen Otto Rossbacher, Chris Albrecht, Roland Bock Jr. und vielen weiteren Helfern begannen demnach im Herbst 1982 die Umbauarbeiten einer alten Fabrik in Ludwigsburg. Am 30. November 1983 wurde dann ein „Rocktempel“ eröffnet worden, der für Fans mehr als eine Disco gewesen sei. Bis zur Schließung am 31. Dezember 2019 sei es vielen auch ein Zuhause gewesen.

Bis Mitte der 1990er Jahre war Roland Bock Motor und Impulsgeber der Rockfabrik gewesen, heißt es in dem Beitrag. Danach habe er sich aus dem aktiven Betrieb zurückgezogen. Bock habe vielen Menschen „fast 40 Jahre lang eine Heimat gegeben“, schreibt das Rockfabrik-Team auf Facebook.