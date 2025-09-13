Gerade einmal eine halbe Stunde braucht der Ex-VfB-Stürmer für seinen ersten Treffer - und der reicht seinem Team. Die Fans im Netz feiern ihren Neuzugang.

Nick Woltemade hat für Newcastle United in der Premier League ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler traf nach seinem Wechsel für 85 Millionen Euro gleich per Kopf zur Führung (30.) und führte sein Team so zum 1:0 (1:0) gegen die noch punktlosen Wolverhampton Wanderers. Woltemade stand nach dem Abgang von Alexander Isak zum FC Liverpool gleich als Mittelstürmer in der Startelf und wurde nach 65 Minuten von William Osula ersetzt.

Zuletzt war Woltemade beim Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland (3:1) bei seiner Auswechslung von den Fans in Köln ausgepfiffen worden, doch davon ließ er sich offenbar nicht aus der Ruhe bringen. In Newcastle wurde er nach seinem Premierentreffer im St. James Park euphorisch gefeiert und bei seiner Auswechslung mit Applaus verabschiedet.

Und auch die Newcastle-Fans bei X (ehemals Twitter) feierten den Neuzugang. Hier eine Auswahl an Tweets:

Diese Fans haben den Woltemade-Vorgänger Alexander Isak wohl schon vergessen:

Nick Woltemade wie wir ihn kennen:

Viel besser kann ein Debüt nicht laufen.

Auf der Insel lieben sie ihn schon.

Obwohl sie schon so ihre Probleme mit dem für Engländer nicht ganz einfach auszusprechenden Namen haben.

Aber das bekommt ihr auch noch hin.

Somit ist der Ex-VfB-Stürmer schon ziemlich schnell angekommen.

Das Fazit:

Bereits am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) könnte der Angreifer im nächsten Heimspiel gegen den FC Barcelona sein Champions-League-Debüt feiern.

