Gerade einmal eine halbe Stunde braucht der Ex-VfB-Stürmer für seinen ersten Treffer - und der reicht seinem Team. Die Fans im Netz feiern ihren Neuzugang.
13.09.2025 - 18:19 Uhr
Nick Woltemade hat für Newcastle United in der Premier League ein Traumdebüt hingelegt. Der deutsche Nationalspieler traf nach seinem Wechsel für 85 Millionen Euro gleich per Kopf zur Führung (30.) und führte sein Team so zum 1:0 (1:0) gegen die noch punktlosen Wolverhampton Wanderers. Woltemade stand nach dem Abgang von Alexander Isak zum FC Liverpool gleich als Mittelstürmer in der Startelf und wurde nach 65 Minuten von William Osula ersetzt.