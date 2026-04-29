Gute Nachrichten für Ausflügler und Familien: Das lange Wochenende verspricht im Südwesten traumhaftes Wetter. „Es wird auf jeden Fall sehr frühlingshaft, man könnte fast sagen frühsommerlich“, sagt Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Schon der Feiertag am Freitag bleibt in Stuttgart und der Region trocken, die Temperaturen können bis zu 25 Grad erreichen.

Auch am Samstag gibt es laut Puckert höchstens ein paar Wolkenfelder, die durchziehen. Regnen werde es voraussichtlich „nur ganz vereinzelt“ in Richtung Bergland, auch auf der Schwäbischen Alb oder im Schwarzwald seien kurze Schauer möglich. Die Temperaturen bleiben ähnlich hoch, in Stuttgart soll das Quecksilber bis auf 26 Grad klettern.

1. Mai: Temperaturen in Stuttgart weit über 20 Grad

Puckert spricht von „prachtvollem Wetter für diese Jahreszeit“. Die Temperaturen, die am Wochenende voraussichtlich erreicht würden, seien von Rekorden zwar noch ein ganzes Stück entfernt, „aber das ist schon im oberen Bereich des Spektrums, das wir sonst so um den 1. Mai haben“.

Die warme Luft und den wolkenfreien Himmel beschert ein großes Hoch, das derzeit über der Nordsee, zwischen Schottland und Skandinavien, liegt. Gemeinsam mit einem Tief über Spanien sorgt es dafür, dass die Luft aus nordwestlicher Richtung kommt – und die ist „reichlich trocken“, wie Puckert sagt. Dementsprechend ist der Himmel meist wolkenlos. Wenn dann gebe es ein paar Schleierwolken in großer Höhe, so der Meteorologe.

Der schlechteste Tag aus Wettersicht an diesem Wochenende dürfte der Sonntag werden. Aber auch da dürfte es erträglich sein. Die Temperaturen klettern nicht mehr ganz so hoch, in Stuttgart dürften es aber immer noch deutlich mehr als 20 Grad sein. „Örtlich kann es mal einen Schauer geben, auch mal ein Frühlingsgewitter“, so Puckert.