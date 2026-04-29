Ausflug geplant? Für den 1. Mai kündigt sich im Südwesten Traumwetter an. Wie wird das restliche Wochenende?
29.04.2026 - 12:17 Uhr
Gute Nachrichten für Ausflügler und Familien: Das lange Wochenende verspricht im Südwesten traumhaftes Wetter. „Es wird auf jeden Fall sehr frühlingshaft, man könnte fast sagen frühsommerlich“, sagt Meteorologe Marco Puckert vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Stuttgart. Schon der Feiertag am Freitag bleibt in Stuttgart und der Region trocken, die Temperaturen können bis zu 25 Grad erreichen.