Der Nato-Generalsekretär gilt als „Trump-Flüsterer“, doch seine unterwürfigen Schmeicheleien für den US-Präsidenten gefallen nicht allen in Europa.
25.06.2026 - 14:06 Uhr
Mark Rutte versucht wirklich alles. Bei seinem Besuch im Weißen Haus, wollte er Donald Trump sogar mit dessen eigenen Mitteln schlagen. Also präsentierte der Nato-Generalsekretär dem US-Präsidenten eine Schautafel mit vielen roten Balken. Darauf zu sehen waren die gestiegenen Investitionen der Nato-Staaten in das Bündnis. Über der plakativen Darstellung prangte in goldener Schrift: „Die Trump-Billion“, denn erst durch die Führungsstärke des US-Präsidenten hätten sich die europäischen Staaten durchgerungen, ihren Verteidigungsetat deutlich zu erhöhen, schmeichelte Rutte.