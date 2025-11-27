Statt wie vorgesehen erst vor dem Altar, haben Michelle und Marlon sich schon vor den Dreharbeiten heimlich getroffen und damit die Produktion und die Zuschauer getäuscht.
27.11.2025 - 18:00 Uhr
Der wohl größte Regelbruch in der Geschichte von „Hochzeit auf den ersten Blick“ erschüttert derzeit das Format. Die Kornwestheimer Kandidatin Michelle und ihr zugeteilter Ehemann Marlon trafen sich bereits vor Drehbeginn. Ein klarer Verstoß gegen das Grundprinzip der Sendung, die zwei einander völlig unbekannte Menschen erst am Traualtar zusammenführen soll.