Der rechtsextreme „Schwabenkongress“ ist am Wochenende nicht zustande gekommen. Während in Nürtingen ein Redner von der Polizei an den Stadtrand eskortiert wurde, gab es in Ludwigsburg eine Gegendemonstration.

Seit Wochen waren Stadtverwaltung, Kirchen und linke Gruppen in Ludwigsburg alarmiert. Grund war ein geplantes Vernetzungstreffen der rechtsextremen Gruppe Reconquista 21, das am Samstag in Ludwigsburg hätte stattfinden sollen. Wichtige Persönlichkeiten der Identitären Bewegung wie Paul Klemm von dem in Teilen verbotenen Magazin Compact und der österreichische „Remigration“-Vordenker Martin Sellner sollten als Redner auftreten. Im Laufe des Samstags stellte sich dann heraus, dass der sogenannte Schwabenkongress nicht in Ludwigsburg, sondern in Nürtingen geplant war – das Treffen wurde jedoch verhindert.