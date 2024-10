Trendwende am Immobilienmarkt

Analyse: Zwei Jahre nach dem Zinsschock steigen die Preise für Wohnimmobilien langsam wieder. Was das für Eigentümer, potenzielle Käufer und Mieter bedeutet.

Hannes Breustedt 07.10.2024 - 18:34 Uhr

Gute Nachrichten für die einen, schlechte für die anderen: Während die Krise am Immobilienmarkt für Eigenheimer und Verkäufer nachlässt, haben es Kaufinteressierte wieder schwerer. Richtig hart sind die Zeiten für Mieter – daran dürfte sich angesichts des eklatanten Mangels an Wohnraum so bald auch nichts ändern. Beobachter warnen angesichts der großen Kluft zwischen Bestands- und Neuvertragsmieten vor einer Negativspirale und Marktversagen.