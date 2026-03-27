Trickbetrug in und um Stuttgart: Masche mit Klemmbrett – schon den „gehörlosen“ Spendensammlern begegnet?

Wie aus dem Nichts ist sie aufgetaucht. Jugendlich, klein, schwarz angezogen, mit Klemmbrett und Spendenliste. Die ältere Frau, die in der Tiefgarage eines Supermarkts an der Rembrandtstraße in Möhringen gerade ihren Einkaufswagen abstellt, ist recht erschrocken. „Da steht plötzlich ein Mädchen neben mir, wie aus dem Boden geschossen“, sagt sie. Die Unbekannte hält ihr ein Klemmbrett hin, darauf ein Schreiben mit deutscher und EU-Flagge. Fett gedruckt steht da, dass Geld für Gehörlose und Sprachgeschädigte gesammelt werde. Auch die Jugendliche spricht nicht.