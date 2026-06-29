In Sindelfingen erzählt eine unbekannte Frau einem 90-jährigen Senior eine traurige Geschichte – dann fehlen ihm zwei wertvolle Goldketten.

Ein 90-jähriger Senior ist am Samstag auf einem Parkplatz in der Dresdener Straße in Sindelfingen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, stahl die unbekannte Täterin ihm zwei Goldketten im vierstelligen Wert. Die Frau sprach den Senior gegen 11.30 Uhr an, während er an seinem Auto wartete. Sie fragte ihn nach dem Weg zum Krankenhaus. Dort liege, wie sie behauptete, ihr eben verstorbener Vater.

Im weiteren Gespräch legte sie dem Senior eine Goldkette um den Hals und drückte ihm weiteren Schmuck in die Hand, bei dem es sich augenscheinlich nicht um echten Goldschmuck handelte. Als der Senior ihr den Schmuck zurückgab, entfernte sich die Frau zu Fuß in unbekannte Richtung. Kurze Zeit später bemerkte der Mann, dass seine beiden eigenen Goldketten fehlten.

Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos

Eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen.

Die Täterin wird als etwa 50 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß beschrieben, von kräftiger Figur, mit langen schwarzen Haaren, die sie zu einem Pferdeschwanz gebunden trug. Sie war mit einem langen braunen Kleid bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 / 11 00 225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.