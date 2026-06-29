In Sindelfingen erzählt eine unbekannte Frau einem 90-jährigen Senior eine traurige Geschichte – dann fehlen ihm zwei wertvolle Goldketten.
29.06.2026 - 15:07 Uhr
Ein 90-jähriger Senior ist am Samstag auf einem Parkplatz in der Dresdener Straße in Sindelfingen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Wie die Polizei berichtet, stahl die unbekannte Täterin ihm zwei Goldketten im vierstelligen Wert. Die Frau sprach den Senior gegen 11.30 Uhr an, während er an seinem Auto wartete. Sie fragte ihn nach dem Weg zum Krankenhaus. Dort liege, wie sie behauptete, ihr eben verstorbener Vater.