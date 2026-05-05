Trickfilmtage in Stuttgart Walt Disney? Nein, Lotte Reiniger erfand den Trickfilm
Lotte Reiniger schuf weit vor Walt Disney 1926 mit Prinz Achmed den ersten abendfüllenden Trickfilm. Nun wird sie in Stuttgart gewürdigt.
Lotte Reiniger schuf weit vor Walt Disney 1926 mit Prinz Achmed den ersten abendfüllenden Trickfilm. Nun wird sie in Stuttgart gewürdigt.
Man sieht nur ihre Hände. Und weiß plötzlich, dass man das Wort fingerfertig für Lotte Reiniger erfunden hat. So flink führt sie die Schere durch die schwarze Pappe, dass das Auge kaum folgen kann. Den Papageno schneidet sie aus, Mozarts Vogelfänger. Für einen Trickfilm zu Mozarts Oper „Zauberflöte“. Unglaubliche 40 Bilder pro Takt schuf sie,damit die Bewegungen flüssig und rhythmisch schienen. Mit diesem kurzem Film von Reinigers Händen und ihrer Kunst empfängt und verblüfft die Ausstellung im Tübinger Stadtmuseum die Besucher. Reiniger selbst würde das Erstaunen ob ihrer Fingerfertigkeit wohl selbst erstaunen. Hat sie doch gesagt: „Meine Hände gehen schon so lange mit der Schere um, dass sie von ganz allein wissen, was sie tun müssen.“