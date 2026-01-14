 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Wirtschaft

  4. Bonita Grupp warnt vor SPD-Plänen: „Verunsichert Nachfolger von Mittelständlern“

Trigema-Chefin zur Erbschaftsteuer Bonita Grupp warnt vor SPD-Plänen: „Verunsichert Nachfolger von Mittelständlern“

Trigema-Chefin zur Erbschaftsteuer: Bonita Grupp warnt vor SPD-Plänen: „Verunsichert Nachfolger von Mittelständlern“
1
Bonita Grupp und Wolfgang Grupp junior haben das Textilunternehmen Trigema vor zwei Jahren von ihrem Vater Wolfgang Grupp übernommen. Foto: Andreas Weise/factum

Die SPD-Pläne zur Erbschaftsteuer stoßen bei Unternehmern in Baden-Württemberg auf Ablehnung – vor allem in der aktuellen Wirtschaftslage, kritisiert Trigema-Chefin Bonita Grupp.

Baden-Württemberg: Florian Dürr (fid)

Immer wieder hatte Wolfgang Grupp betont, dass er Trigema nach seiner Zeit als langjähriger Firmeninhaber an nur eines seiner Kinder übergeben werde. Doch vor zwei Jahren gingen die Anteile des schwäbischen Textilunternehmens dann doch an gleich drei Personen – auch aus Steuergründen: an Grupps Tochter Bonita Grupp, Sohn Wolfgang Grupp junior sowie Grupps Ehefrau Elisabeth. „Um die Steuerlast gering zu halten, wurde die Firma anteilig an unsere Mutter, meinen Bruder und mich verschenkt“, erklärt die heutige Trigema-Co-Chefin Bonita Grupp unserer Redaktion. „Im Gegenzug dazu, haben wir uns dazu verpflichtet die Lohnsumme für sieben Jahre zu halten“, ergänzt sie.

 

Für Familie Grupp war es wichtig, die Nachfolge der Traditionsfirma aus Burladingen (Zollernalbkreis) noch zu Lebzeiten des langjährigen Trigema-Chefs (83) zu klären. Damit sind sie ein Fall für die Schenkungsteuer, die als Ergänzung eng verbunden ist mit der Erbschaftsteuer, für die die SPD nun neue Pläne vorgelegt hat. Würden jene umgesetzt, hätte das auch Auswirkungen auf Unternehmen. Denn beim Vererben von Betrieben sollen die sogenannten Verschonungsregeln, die Firmen wie Trigema bei der Übergabe an die nächste Generation zur Steuervermeidung nutzen, wegfallen. Stattdessen soll es dann einen Freibetrag in Höhe von fünf Millionen Euro geben – ab diesem Unternehmenswert wären dann Steuern fällig. „Wir würden deutlich über dem fünf Millionen Euro Freibetrag liegen“, sagt Bonita Grupp.

Bonita Grupp: SPD-Pläne verursachen Planungsunsicherheit bei Unternehmen

Die Trigema-Co-Chefin, die auch CDU-Mitglied ist, warnt wie ihre Parteikollegen vor den Plänen des Koalitionspartners in der Bundesregierung – gerade mit Blick auf die in den kommenden Jahren anstehenden Übergaben der mehr als 100.000 mittelständischen Unternehmen in Deutschland. „Den Nachfolgern die Planbarkeit einer Übernahme mit möglichen zusätzlichen Steuern zu erschweren“, sagt Grupp, „legt dem Mittelstand in der ohnehin schon schwierigen Situation Steine in den Weg.“

Die SPD hingegen ist sich sicher, dass ein „überragender Teil“ der Firmen in Deutschland entlastet werden würde – auch weil die Steuerzahlung laut den Plänen auf bis zu 20 Jahre gestreckt werden könnte, wenn die Erben den Erhalt der Arbeitsplätze zusichern. Das wäre doppelt so lange wie bei der derzeitigen Regelung. „Wer weiß schon, was in 20 Jahren ist“, sagt Grupp: „Außerdem steht in diesem Entwurf nicht, wie hoch die anfallende Steuerlast sein wird, was wiederum zu Verunsicherung und Planungsunsicherheit der Unternehmen führt.“

Familienunternehmer: „Mit dieser SPD ist kein Wirtschaftswachstum machbar“

Ihre Befürchtung: „Wenn die Pläne umgesetzt würden, trauen sich manche Nachfolger die Übernahme vielleicht nicht mehr zu – und das Unternehmen wird verkauft“, vermutet Grupp: „Das kann nicht im Sinne der deutschen Wirtschaft sein, wenn sich dann ausländische Investoren die Mittelständler in Deutschland krallen.“ Generell blickt die Unternehmerin skeptisch auf Vorstöße zur Erbschaftssteuer vor einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, das in diesem Jahr zu der Steuer erwartet wird. „Das ist verschenkte Mühe“, sagt sie.

Wolfgang Grupp hat die Trigema-Firmenanteile vor zwei Jahren an seine Tochter Bonita Grupp, Sohn Wolfgang Grupp junior sowie seine Ehefrau Elisabeth übergeben. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Mit ihrer Position ist Grupp nicht allein: „Gerade jetzt, wo die Konjunktur eine leichte Aufhellung zeigt, schadet eine solche Debatte“, warnt Susanne Herre, die Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart, „Wir sollten das zarte Pflänzchen des Aufschwungs jetzt nicht abwürgen.“ Und auch beim Verband der Familienunternehmer in Baden-Württemberg stoßen die Sozialdemokraten auf Ablehnung: „Mit dieser SPD ist kein Wirtschaftswachstum machbar“, echauffiert sich deren Landesvorsitzender Robin Morgenstern: „Würden die SPD-Pläne umgesetzt, ist zu befürchten, dass noch mehr produzierende Betriebe schließen – mit allen Konsequenzen für unseren Wirtschaftsstandort und Arbeitsmarkt.“

Bonita Grupp: Geld bei Trigema zu großem Teil im Unternehmen gebunden

Vor allem der angedachte Unternehmensfreibetrag von fünf Millionen Euro sei „fernab jeder Realität“, kritisiert Morgenstern. „Maschinenparks, Lagerhallen, Bürogebäude und Betriebskapital treiben Unternehmenswerte schnell in zweistellige Millionenbeträge“, sagt er. Die Folge: „Unternehmen geraten bei der Nachfolge und Übergabe an die späteren Generationen unter massiven finanziellen Druck und müssten diese Vermögenswerte veräußern.“

Unsere Empfehlung für Sie

Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun.: „Ich kann und möchte keine Kopie von meinem Vater sein“

Trigema-Chef Wolfgang Grupp jun. „Ich kann und möchte keine Kopie von meinem Vater sein“

Nach dem Generationenwechsel an der Spitze von Trigema sagt Wolfgang Grupp jun., wie er das Unternehmen nach vorne bringen will. Auch der Vater ist wieder im Büro.

Auch Bonita Grupp macht auf diesen Punkt aufmerksam: Das Geld sei zu einem großen Teil im Unternehmen gebunden. „Wir können uns von unserer Färbemaschine oder der Produktionshalle, die hohe Beträge gekostet haben, nichts abknapsen,“ sagt sie.

Familiengeführte Göppinger Privatbank: Nächste Generation übernimmt

Betriebsübergabe
„Bei uns steht die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie an“, sagt Wolf Martin, Inhaber und Geschäftsführer der Göppinger Privatbank „Bankhaus Gebr. Martin“. Um Steuern zu sparen, möchte man in dem Prozess auch die heute gültigen Verschonungsregeln nutzen. Mit Blick auf die Pläne der SPD zur Erbschaftsteuer sagt der 67-Jährige: „Wenn das nicht mehr ginge, würde uns das sehr treffen.“

Unsicherheit
„Es ist generell bei Familienunternehmen so, dass das Geld im Betrieb steckt“, sagt Martin, „und das Geld kann man nicht beliebig aus dem Betrieb rausnehmen“. Derzeit stütze man sich auf die aktuelle Gesetzeslage: „Mit der können wir leben“, sagt Martin, „aber wenn jetzt alles auf den Kopf gestellt wird, weiß ich auch nicht, was wir machen“.

Weitere Themen

Trigema-Chefin zur Erbschaftsteuer: Bonita Grupp warnt vor SPD-Plänen: „Verunsichert Nachfolger von Mittelständlern“

Trigema-Chefin zur Erbschaftsteuer Bonita Grupp warnt vor SPD-Plänen: „Verunsichert Nachfolger von Mittelständlern“

Die SPD-Pläne zur Erbschaftsteuer stoßen bei Unternehmern in Baden-Württemberg auf Ablehnung – vor allem in der aktuellen Wirtschaftslage, kritisiert Trigema-Chefin Bonita Grupp.
Von Florian Dürr
Migration und Arbeitsmarkt: Ifo-Studie: Aufnahme von Geflüchteten schafft neue Arbeitsplätze

Migration und Arbeitsmarkt Ifo-Studie: Aufnahme von Geflüchteten schafft neue Arbeitsplätze

Der Zuzug von Geflüchteten steigert laut Ifo die Zahl der Gewerbeanmeldungen und schafft neue Arbeitsplätze – vor allem in bestehenden Unternehmen und meist in Vollzeit.
Von red/afp
Technologische Partnerschaft: Bosch und Neura Robotics treiben humanoide Robotik voran

Technologische Partnerschaft Bosch und Neura Robotics treiben humanoide Robotik voran

Bosch und Neura Robotics bündeln ihre Kräfte, um die humanoide Robotik voranzutreiben. Welche Rolle dabei reale Daten aus Bosch-Werken spielen, bleibt spannend.
Von Imelda Flaig
Fachkräftemangel: Umfrage: Viele Mütter würden länger arbeiten

Fachkräftemangel Umfrage: Viele Mütter würden länger arbeiten

Mehr Frauen in Arbeit - und das nicht nur ein paar Stunden die Woche: Das sei ein wichtiger Hebel gegen Fachkräftemangel, heißt es immer wieder. Doch wie sehen das die Betroffenen?
Der Goldpreis erreicht mit 4.639 US-Dollar ein neues Rekordhoch. Erfahren Sie, welche Faktoren die Rallye antreiben und wie Experten die weitere Entwicklung einschätzen.

Edelmetallrally Goldpreis steigt auf neues Rekordhoch - Die Hintergründe

Der Goldpreis hat erneut ein Rekordhoch erreicht und notiert aktuell bei 4.639 US-Dollar. Doch was treibt die Rallye des Edelmetalls weiter an? Ein genauer Blick auf die Hintergründe zeigt, warum Gold derzeit so gefragt ist.
Von Matthias Kemter
Freizeitmesse CMT in Stuttgart: Die Camper-Trends auf der CMT – und wie sich Mercedes präsentiert

Freizeitmesse CMT in Stuttgart Die Camper-Trends auf der CMT – und wie sich Mercedes präsentiert

Die CMT setzt die Trends in der Reisemobil-Branche. Eine immer größere Rolle spielen auf der Messe Stuttgart Individualisierung und Nachhaltigkeit – auch bei Mercedes.
Von Peter Stolterfoht
Führungspositionen: Frauenanteil in Vorständen stagniert

Führungspositionen Frauenanteil in Vorständen stagniert

Der Frauenanteil in den Vorständen großer deutscher Unternehmen stagniert seit einem Jahr. Während es im Finanzsektor leichte Fortschritte gibt, sinkt der Anteil außerhalb der Branche.
Städtische Pfandleihe Stuttgart: „Der Pfandkredit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Städtische Pfandleihe Stuttgart „Der Pfandkredit ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen“

Luxusgüter und Alltagsgegenstände: In der Städtischen Pfandleihe Stuttgart treffen sich alle Gesellschaftsschichten. Warum der Pfandkredit immer beliebter wird.
Von Imelda Flaig
Der Silberpreis knackt die 90 US-Dollar-Marke und erreicht damit ein neues Rekordhoch. Erfahren Sie, welche Faktoren den Anstieg antreiben.

Neues Rekordhoch Silberpreis steigt um 13 % - Die Hintergründe

Der Silberpreis hat zur Wochenmitte die 90 US-Dollar-Marke geknackt und damit ein weiteres Allzeithoch erreicht. Mehrere Faktoren treiben die Rally an. Das Wichtigste im Überblick.
Von Matthias Kemter
Wirtschaft: Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt

Wirtschaft Mehr Fertiggerichte in Deutschland hergestellt

Immer mehr Fertiggerichte werden in Deutschland produziert - vor allem Nudelgerichte. Aber wie viel Zeit verbringen wir im Schnitt mit Essenszubereitung?
Weitere Artikel zu Bonita Grupp Trigema Wolfgang Grupp SPD Unternehmen Mittelstand Erbschaftsteuer Erbschaftssteuer
 
 