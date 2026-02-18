Trigema-Co-Chef Wolfgang Grupp junior spricht in einem Podcast über die Fußstapfen seines Vaters, was er von ihm übernommen hat – und sein Ziel für die schwäbische Traditionsfirma.
18.02.2026 - 09:42 Uhr
Wenn Wolfgang Grupp junior über seinen Vater spricht, dann macht er immer wieder klar, keine Kopie des langjährigen Trigema-Chefs sein zu wollen. Auch in dem kürzlich veröffentlichten Podcast „Unternehmer Macher“ sagt er im Gespräch mit Host Christoph Lindemann: „Unser Ziel sollte nicht sein, die Fußstapfen meines Vaters zu füllen.“ Die seien „sehr sehr groß“, sagt Grupp junior: „Mein Vater war der einzige in Deutschland, der in unserer Branche überlebt hat.“