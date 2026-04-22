Stuttgart räumt ab! Beim Lemberger-Preis Vaihinger Löwe gewinnt das Collegium Wirtemberg, das Weingut Schwarz kommt auf Platz zwei, das Weinfactum wird Dritter.

Das nennt sich ein beeindruckendes Podium für die Stadt! Gleich drei Stuttgarter Weinbau-Betriebe haben beim Vaihinger Löwe für den besten Lemberger die ersten drei Plätze belegt. Der Sieg ging an das Collegium Wirtemberg, das nach nach einigen Erfolgen beim Deutschen Rotweinpreis nun auch beim speziell für die württembergische Rebsorte Nummer eins ausgelobten Wettbewerb reüssierte. Zum ersten mal gewannen die Genossen vom Fuß der Grabkapelle die Trophäe – mit einer 2021er Lemberger Reserve trocken. „Lemberger ist eine große Württemberger Rebsorte und es muss unser Ehrgeiz sein, daraus die besten Weine Württemberger Weine zu machen“, sagt Philipp Kollmar, Geschäftsführer des Collegium Wirtemberg.

Unsere Empfehlung für Sie Württemberger Sektmeisterschaft Die Remstalkellerei ist Sektmeister Bei der Württemberger Sektmeisterschaft unserer Zeitung ist in Fellbach erstmals direkt der Publikumssieger gekürt worden. Die Genossen aus dem Remstal können auch Sekt! Den zweiten Platz in der Kategorie Lemberger/Blaufränkisch erreichte das Weingut Schwarz aus Untertürkheim, dahinter landete das Weinfactum aus Bad Cannstatt mit ihrem 2023er Lemberger trocken Réserve. „Der Lemberger ist eine unserer württembergischen Sorten, auf die wir echt stolz sein können. Umso mehr, wenn drei Stuttgarter Betriebe unter den Prämierten sind“, sagt Heike Ruck vom Weinfactum Bad Cannstatt.

Als Sieger beim Lemberger Rosé gingen Martin und Philipp Notz aus Hohenhaslach durchs Ziel. In der Internationalen Kategorie setzte sich mit seinem 2019er Ried Saybritz Eisenberg DAC Blaufränkisch trocken erneut das Weingut StephanO von Stephan Oberpfalzer aus Deutsch Schützen im Südburgenland gegen die in diesem Jahr ausschließlich österreichische Konkurrenz durch.

Praktisch: An diesem Wochenende findet sowohl beim Collegium als auch beim Weinfcatum die Frühjahrsverkostung statt, bei der sämtliche Tropfen der Genossenschaft verkostet werden können. Das Collegium öffnet in der Kelter in Rotenberg am Samstag, 25. April, und Sonntag, 26. April, jeweils von 13 bis 18 Uhr. 20 Euro kostet der Eintritt, die ab einem Einkaufswert von 100 Euro direkt wieder erstattet werden. Das Weinfactum öffnet beim Römerkastell am Samstag von 14 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro.