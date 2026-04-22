Stuttgart räumt ab! Beim Lemberger-Preis Vaihinger Löwe gewinnt das Collegium Wirtemberg, das Weingut Schwarz kommt auf Platz zwei, das Weinfactum wird Dritter.
Das nennt sich ein beeindruckendes Podium für die Stadt! Gleich drei Stuttgarter Weinbau-Betriebe haben beim Vaihinger Löwe für den besten Lemberger die ersten drei Plätze belegt. Der Sieg ging an das Collegium Wirtemberg, das nach nach einigen Erfolgen beim Deutschen Rotweinpreis nun auch beim speziell für die württembergische Rebsorte Nummer eins ausgelobten Wettbewerb reüssierte. Zum ersten mal gewannen die Genossen vom Fuß der Grabkapelle die Trophäe – mit einer 2021er Lemberger Reserve trocken. „Lemberger ist eine große Württemberger Rebsorte und es muss unser Ehrgeiz sein, daraus die besten Weine Württemberger Weine zu machen“, sagt Philipp Kollmar, Geschäftsführer des Collegium Wirtemberg.