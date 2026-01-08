Die Erfindung aus Stuttgart kommt herum: Netto Marken-Discount erweitert eine Filiale in Fulda mit den Holzbausteinen aus Schad- und Abfallholz. Was den Baustoff auszeichnet.
08.01.2026 - 07:00 Uhr
Für das Stuttgarter Start-up Triqbriq ist es bereits der zweite Supermarkt, bei dem die besonderen Holzbausteine zum Einsatz kommen. Netto Marken-Discount erweitert seine Filiale in Fulda von 672 auf 913 Quadratmeter. Dafür verwendet es auch rund 2600 Briqs, die in Tübingen zum Großteil automatisiert gefertigt werden.