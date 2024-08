In der Wilhelma geht es nicht nur in der Tierwelt exotisch zu, denn der zoologisch-botanische Garten in Stuttgart zeigt seit neuestem auch tropische Nutzpflanzen. Wir erklären, was es mit Catjangbohne, Rattenschwanzrettich und Co. auf sich hat.

Iris Frey 30.08.2024 - 14:58 Uhr

Der zoologisch-botanische Garten, in dem mehr als 8500 verschiedene Pflanzenarten und -sorten gedeihen, sind jetzt auch exotische Nutzpflanzen zu besichtigen, die in der Region traditionell nicht angebaut werden. Die meisten dieser Pflanzen sind nicht winterhart. Deshalb sind sie auch in der Wilhelma nur den Sommer über in Freilandbeeten zu sehen, erläutert Wilhelma-Sprecher Birger Meierjohann. Wir stellen ein paar der Exoten vor, die hinter dem Maurischen Landhaus gedeihen. Es handelt sich um Nahrungspflanzen, aber auch Genussmittel-, Arzneipflanzen und Stärkelieferanten. In einem der Beete befinden sich Pflanzen, die in Amerika beheimatet sind, im anderen gibt es Exemplare aus Afrika, Asien und Europa. Wir stellen neun Nutzpflanzen vor.