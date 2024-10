Unnötig oder kluge Voraussicht? Die Gemeinde Murr (Kreis Ludwigsburg) hat zwar noch 30 Millionen Euro auf der hohen Kante, erhöht aber die Gewerbesteuer.

Oliver von Schaewen 17.10.2024 - 06:00 Uhr

Auf den ersten Blick wirkt die Gemeinde Murr immer noch wie ein Krösus. In den Rücklagen hat die 6500-Einwohner-Kommune rund 30 Millionen Euro geparkt. Aber vom Ersparten will sie nicht leben. Die Entwicklung der kommunalen Haushalte zwingt die relativ reiche Gemeinde zum Handeln: Erstmals seit 1996 erhöht sie die Sätze für die Gewerbesteuer. Die Gründe dafür sind offenbar nicht in Murr selbst zu suchen.