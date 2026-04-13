Erst vor kurzem warnte Kubas Präsident die USA vor einem militärischen Schlag und warb für eine diplomatische Lösung. Doch Donald Trump hat andere Pläne.

red/dpa 13.04.2026 - 20:56 Uhr

Trotz des Iran-Krieges bleibt Kuba im Fadenkreuz des US-Präsidenten Donald Trump. „Vielleicht werden wir in Kuba vorbeischauen, wenn wir hiermit fertig sind“, sagte Trump mit Blick auf den Krieg im Iran. Viele US-Amerikaner kubanischer Herkunft wurden Trump zufolge schlecht behandelt, viele ihrer Angehörigen zudem getötet oder ausgeraubt. „Kuba ist ein gescheiterter Staat“, sagte er.