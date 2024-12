Ein Grundstück in Brandenburg, das im Nationalsozialismus zwangsweise enteignet wurde, muss zurückgegeben werden. Es spielt keine Rolle, dass die Mutter das Grundstück ihrer Tochter schenkte.

red/AFP 11.12.2024 - 13:22 Uhr

(Az. 8 C 12.23)