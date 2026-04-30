Ungeachtet einer seit dem 17. April geltenden Waffenruhe sind bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon nach Angaben aus Beirut neun Menschen getötet worden.
30.04.2026 - 16:47 Uhr
Ungeachtet einer Waffenruhe sind bei neuen israelischen Angriffen im Süden des Libanon nach Angaben aus Beirut neun Menschen getötet worden. Unter den Getöteten befänden sich zwei Kinder und fünf Frauen, teilte das libanesische Gesundheitsministerium am Donnerstag mit. Zudem seien 23 weitere Menschen verletzt worden. Der libanesische Präsident Joseph Aoun verurteilte die "anhaltende israelische Verletzung" der seit dem 17. April geltenden Waffenruhe.